"Билеты давно раскупили": стало известно, куда едут украинцы на Новый год

Фото: Туры на Новый год из Украины (pixabay.com)

Египет, Таиланд, Шри-Ланка и Гоа остаются наиболее популярными среди украинских туристов

Теплые страны остаются популярными среди украинцев. Планируя, куда поехать на Новый год и зимние праздники, наши туристы выбирают Египет и Шри-Ланку. Об этом в комментарии для RBC-Lite рассказал директор турагентства Tabu Tour Максим Циркель.

Он напомнил: в этом году особой популярностью у украинцев пользуются туры в теплые края на зиму и, в частности, именно на Новый год. По его словам, билеты и туры на эти дни уже давно раскупили.

"Например, вся чартерная квота на Таиланд, Шри-Ланку и Гоа у нас была продана практически полностью еще в середине сентября. Также традиционно высоким спросом пользуется Египет", - говорит он.

Украинцы активно покупают туры в Египет, как и раньше, в течение нескольких лет подряд. Можно сказать, что эта страна давно стала излюбленным местом для отдыха наших соотечественников на период, пока в Киеве сохраняется холодная погода.

Вторая половина 2018-го года не стала исключением: каких-то радикальных изменений во вкусах и предпочтениях украинцев этой зимой не произошло.

Фото: Теплые страны, такие как Шри-Ланка, остаются популярными для зимнего отдыха украинцев (pixabay.com)

По словам директора турагентства, в 2018-м отмечается небольшое падение цен на это направление.

"Новогодняя Европа продается хорошо, но места еще есть. Например, еще 30 ноября можно было купить билеты на самолет в Вену стоимостью от 2900 гривен в обе стороны на Новый Год. Но билеты дорожают с каждым днем. На дни, приходящиеся на новогодние праздники они, как правило, будут дороже, чем обычно", - говорит он.

Украинцы в основном планируют новогодний отдых заранее, ведь чем ближе к дате, тем сложнее найти свободные туры, а в случае самостоятельного путешествия - сложно найти недорогие авиабилеты и свободные места в гостиницах.

"К сожалению, все туры были проданы еще в начале ноября. Сейчас еще разве что можно найти только какие-то билеты. А вот проживание уже найти крайне трудно", - констатирует Максим Циркель.

Стало известно, в каких странах во время зимнего отдыха туристы могут застать самое красивое северное сияние.

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