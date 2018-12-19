"Билеты давно раскупили": стало известно, куда едут украинцы на Новый год

Египет, Таиланд, Шри-Ланка и Гоа остаются наиболее популярными среди украинских туристов
Теплые страны остаются популярными среди украинцев. Планируя, куда поехать на Новый год и зимние праздники, наши туристы выбирают Египет и Шри-Ланку. Об этом в комментарии для RBC-Lite рассказал директор турагентства Tabu Tour Максим Циркель.
Он напомнил: в этом году особой популярностью у украинцев пользуются туры в теплые края на зиму и, в частности, именно на Новый год. По его словам, билеты и туры на эти дни уже давно раскупили.
"Например, вся чартерная квота на Таиланд, Шри-Ланку и Гоа у нас была продана практически полностью еще в середине сентября. Также традиционно высоким спросом пользуется Египет", - говорит он.
Украинцы активно покупают туры в Египет, как и раньше, в течение нескольких лет подряд. Можно сказать, что эта страна давно стала излюбленным местом для отдыха наших соотечественников на период, пока в Киеве сохраняется холодная погода.
Вторая половина 2018-го года не стала исключением: каких-то радикальных изменений во вкусах и предпочтениях украинцев этой зимой не произошло.
Фото: Теплые страны, такие как Шри-Ланка, остаются популярными для зимнего отдыха украинцев (pixabay.com)
По словам директора турагентства, в 2018-м отмечается небольшое падение цен на это направление.
"Новогодняя Европа продается хорошо, но места еще есть. Например, еще 30 ноября можно было купить билеты на самолет в Вену стоимостью от 2900 гривен в обе стороны на Новый Год. Но билеты дорожают с каждым днем. На дни, приходящиеся на новогодние праздники они, как правило, будут дороже, чем обычно", - говорит он.
Украинцы в основном планируют новогодний отдых заранее, ведь чем ближе к дате, тем сложнее найти свободные туры, а в случае самостоятельного путешествия - сложно найти недорогие авиабилеты и свободные места в гостиницах.
"К сожалению, все туры были проданы еще в начале ноября. Сейчас еще разве что можно найти только какие-то билеты. А вот проживание уже найти крайне трудно", - констатирует Максим Циркель.
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