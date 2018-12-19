"Квитки давно розкупили": стало відомо, куди їдуть українці на Новий рік

Фото: Тури на Новий рік з України (pixabay.com)

Єгипет, Таїланд, Шрі-Ланка і Гоа лишаються найбільш популярними серед українських туристів

Теплі країни лишаються популярними серед українців. Плануючи, куди поїхати на Новий рік та зимові свята, наші туристи обирають Єгипет та Шрі-Ланку. Про це у коментарі для RBC-Lite розповів директор турагентства Tabu Tour Максим Циркель.

Він нагадав: цього року особливою популярністю в українців користуються тури в теплі краї на зиму і, зокрема, саме на Новий рік. За його словами, квитки і тури на ці дні вже давно розкупили.

"Наприклад, вся чартерна квота на Таїланд, Шрі-Ланку і Гоа у ​​нас була продана практично повністю ще в середині вересня. Також традиційно високим попитом користується Єгипет", - говорить він.

Українці активно купують тури в Єгипет, як і раніше, протягом декількох років поспіль. Можна сказати, що ця країна давно стала улюбленим місцем для відпочинку наших співвітчизників на період, поки в Києві зберігається холодна погода.

Друга половина 2018-го року не стала винятком: якихось радикальних змін у смаках і вподобаннях українців цієї зими не відбулося.

Фото: Теплі країни, такі як Шрі-Ланка, лишаються популярними для зимового відпочинку українців (pixabay.com)

За словами директора турагенції, в 2018-м відзначається невелике падіння цін на цей напрямок.

"Новорічна Європа продається добре, але місця ще є. Наприклад, ще 30 листопада можна було купити квитки на літак до Відня вартістю від 2900 гривень в обидва боки на Новий Рік. Але квитки дорожчають з кожним днем. На дні, що припадають на новорічні свята вони, як правило, будуть дорожчі, ніж зазвичай", - каже він.

Українці в основному планують новорічний відпочинок заздалегідь, адже чим ближче до дати, тим складніше знайти вільні тури, а в разі самостійного подорожі - складно знайти недорогі авіаквитки і вільні місця в готелях.

"На жаль, всі тури були продані ще на початку листопада. Зараз ще хіба що можна знайти тільки якісь квитки. А ось проживання вже знайти вкрай важко", - констатує Максим Циркель.

Стало відомо, в яких країнах під час зимового відпочинку туристи можуть застати найгарніше північне сяйво.

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