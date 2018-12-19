Синоптики дали прогноз погоди на останні дні грудня

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Стало відомо, коли в Україну прийдуть сильні морози

Синоптики повідомили, що в останні дні 2019 року, а також на новорічні свята в Україні збережеться зимова погода з невеликими морозами та опадами у вигляді снігу. Про це пишуть "Факти".

Заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко повідомив, що в останні дні грудня погодні умови диктуватиме скандинавський циклон, який рухається на схід.

"Холодні повітряні маси зміняться на теплі. Тому в найближчі дні в Україні прогнозуються невеликі короткочасні опади у вигляді мокрого снігу, а на півдні — переважно з дощем. На більшій частині країни буде не надто холодно. Температура повітря може коливатися від невеликого плюса до мінуса: вночі від плюс 2 градусів до мінус 4, місцями — до мінус 6, на півночі Лівобережжя — до мінус 9. Вдень температура повітря очікується в межах від мінус 3 до плюс 3 градусів, на півдні — трохи тепліше. Після 26 грудня в Україні трохи похолодає", - розповів Анатолій Прокопенко.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

А ось народний синоптик Леонід Горбань попередив, що за кілька днів до Нового року похолодає і піде сніг. Така погода протримається до Різдва.

"За три дні до Нового року відлига, яка прийде 24 грудня, зміниться морозами до мінус 3-7 градусів, випаде сніг. Така погода протримається і в перші дні 2019 року. 5 січня знову потеплішає. Так що до Різдва сніг, швидше за все, перетвориться в сльоту", - зазначив Горбань.

Крім того, синоптики повідомили, що після 15 січня в Україні очікується істотне похолодання. Температура повітря опуститься до -15 -25 градусів і в багатьох областях мороз буде супроводжуватися сильними снігопадами. І така погода протримається до початку березня. В лютому зниження температури повітря можливе до -30 градусів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стало відомо, куди їдуть українці на Новий рік.

А також розповідали про те, що синоптик озвучила прогноз погоди на тиждень і пообіцяла потепління.

Відео: РБК-Україна