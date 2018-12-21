Українців чекають напади болю через погоду: коли саме

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Синоптики попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду

У найближчі дні в Україні будуть фіксуватися переважно дискомфортні погодні умови. Про це розповіли в Гідрометцентрі з посиланням на дані Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту.

Як повідомляється, у п'ятницю, 21 грудня, а також у суботу та неділю українці можуть відчувати значне навантаження на терморегуляційну систему.

Графік ефективної температури по показнику Миссенарда (meteo.gov.ua)

Крім того, існує ризик виникнення перегріву організму. Також можуть відбуватись різкі зміни емоційної активності, апатія, напади головного болю, зниження працездатності.

Спеціалісти також радять українцям бути дуже уважними, у тому числі, на дорогах, адже у ці дні люди можуть стати більш неуважними і стомленими.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Нагадаємо, шо у п'ятницю, 21 грудня, в країну прийде обіцяне потепління, в деяких регіонах пройде невеликий сніг і навіть дощ.

Також ми писали про те, що українцям дали невтішний прогноз погоди на вихідні.

Відео: РБК-Україна