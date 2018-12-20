Українцям дали невтішний прогноз погоди на вихідні

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

У деяких регіонах температура повітря підніметься вище +5 градусів

У найближчі вихідні дні, 22 і 23 грудня в Україні очікуються складні погодні умови. Синоптики прогнозують підвищення температури повітря, дощ, місцями з мокрим снігом і відлига. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

У суботу, 22 грудня в багатьох областях України пройде дощ, а температура повітря підніметься місцями до +5 градусів.

На сході країни очікується дощ, мокрий сніг з дощем. Денна температура повітря становитиме від 0 до +3 градусів. Вночі від -1 до -4 градусів.

У південних областях буде сухо, без опадів. Вдень від +3 до +7 градусів. Вночі від 0 до -2 градусів.

В Криму невеликий дощ. Вдень +7 +9 градусів. Вночі від 2 до 4 градусів тепла.

На півночі України пройде дощ. Вдень очікується від +1 до +3 градусів, вночі температура опуститься до -2 -4 градусів.

У західних областях в суботу буде йти дощ. Вдень повітря прогріється до +2 +6 градусів. Вночі очікується від -1 до -4 градусів.

В центральній частині країни пройде дощ, місцями мокрий сніг. Вдень від 1 до 3 градусів тепла, а вночі від -1 до -4 градусів.

У Києві 22 грудня буде йти дощ. Вдень температура повітря від +1 до +3 градусів. Вночі від -2 до -4 градусів.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

У неділю, 23 грудня мокрий сніг і дощі охоплять майже всю територію України. Температура повітря коливатиметься від +1 до +9 градусів.

На сході, за прогнозами синоптиків, очікується дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень повітря прогріється до +2 +4 градусів. Вночі в регіоні очікується від -1 до +1 градуса.

У південних областях буде сонячно скрізь, крім Херсонської області – там пройде невеликий дощ. Температура повітря вдень від 5 до 7 градусів тепла, вночі очікується від +1 до +4 градусів.

У Криму хмарно і невеликий дощ. Вдень +7 +9 градусів, вночі від +2 до +4 градусів.

У північних областях очікується мокрий сніг з дощем. Вдень стовпчики термометрів покажуть +1 +3 градуси, вночі від -1 до +1 градуса.

На заході буде йти дощ, місцями мокрий сніг з дощем. Вдень в регіоні очікується від +1 до +4 градусів, вночі від +1 до +1 градуса.

В центральній частині країни пройде дощ і мокрий сніг. Вдень від +1 до +3 градусів. Вночі від -1 до +1 градуса.

У столиці 23 грудня йтиме мокрий сніг з дощем. Вдень температура повітря становитиме від +1 до +3 градусів, вночі температура опуститься до -1 градуса.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що синоптики пообіцяли українцям істотне потепління.

А також писали про те, яка погода очікується в останні дні грудня і на новорічні свята.