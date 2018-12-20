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"Амвросий праздники отбросил": украинцам рассказали о погоде 20 декабря

STYLERЖизнь    20.12.2018 - 07:08
"Амвросий праздники отбросил": украинцам рассказали о погоде 20 декабря
Иллюстративное фото ( РБК-Украина)

В столице будет морозная пасмурная погода, возможен небольшой снег

В Украине в четверг, 20 декабря, сохранится холодная погода, в некоторых регионах будет пройдет небольшой снег. Об этом говорится в сообщении Gismeteo.ua.

На Западе в ночное время будет довольно морозная погода, температура воздуха от -10 до -6 градусов, днем прогнозируется от -6 до -3 градусов.

Для жителей северных и центральных областей погода подготовила похожую картину - ночью температура воздуха составит от -11 до -5 градусов, а в дневное время столбик термометра будет колебаться в пределах от -6 до -2 градусов.

&quot;Амвросий праздники отбросил&quot;: украинцам рассказали о погоде 20 декабряСнегопад (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В восточных регионах ночью температура составит от -6 до -3 градусов, а днем будет от -4 до -1 градуса.

На Юге столбики термометров будут показывать отметку около -3 градусов, а в дневное время ожидается от 0 до +2 градусов. В Крыму будет солнечная погода, осадки не ожидаются. Днем температура воздуха составит от +2 до +4 градусов, ночью от -1 до +1 градуса.

&quot;Амвросий праздники отбросил&quot;: украинцам рассказали о погоде 20 декабряИллюстративное фото (pixabay.com)

В Киеве будет пасмурно, вероятны осадки в виде небольшого снега. Температура воздуха будет варьироваться от -9 до -4 градусов.

Отметим, что согласно народному прогнозу, 20 декабря именуется днем Амвросия, который "закрывал" праздники уходящего года, ведь праздники раньше в основном были приурочены к религиозно-обрядовым традициям. До сих пор бытует выражение "Пришел Амвросий - праздники отбросил".

Напомним, что уже с 21 декабря в нашу страну идет потепление. Так, в пятницу после морозных дней ожидается повышение температуры. Это обусловлено теплым атмосферным фронтом, который придет во второй половине недели.

Также мы писали о том, что синоптики рассказали, какая погода будет в последние дни декабря.

Напомним, что 20 декабря в Киеве ожидается гололедица на дорогах.

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Видео: РБК-Украина

Потепление в Украине: синоптик дал точный прогноз Синоптики дали прогноз погоды на последние дни декабря
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