"Амвросій свята відкинув": українцям розповіли про погоду 20 грудня

Ілюстративне фото ( РБК-Україна)

У столиці буде морозна похмура погода, можливий невеликий сніг

В Україні у четвер, 20 грудня, збережеться холодна погода, в деяких регіонах пройде невеликий сніг. Про це йдеться в повідомленні Gismeteo.ua.

На Заході в нічний час буде досить морозна погода, температура повітря від -10 до -6 градусів, вдень прогнозується від -6 до -3 градусів.

Для жителів північних і центральних областей погода підготувала схожу картину - вночі температура повітря складе від -11 до -5 градусів, а вдень стовпчик термометра коливатиметься в межах від -6 до -2 градусів.

Снігопад (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У східних регіонах вночі температура складе від -6 до -3 градусів, а вдень буде від -4 до -1 градуса.

На Півдні стовпчики термометрів показуватимуть позначку близько -3 градусів, а вдень очікується від 0 до +2 градусів. У Криму буде сонячна погода, опади не очікуються. Вдень температура повітря становитиме від +2 до +4 градусів, вночі від -1 до +1 градуса.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

В Києві буде хмарно, можливі опади у вигляді невеликого снігу. Температура повітря буде коливатися від -9 до -4 градусів.

Зазначимо, що згідно з народним прогнозом, 20 грудня іменується днем Амвросія, який "закривав" свята року, що минає, адже свята раніше в основному були приурочені до релігійно-обрядових традицій. Досі вживається вираз "Прийшов Амвросій - свята відкинув".

Нагадаємо, що вже з 21 грудня в нашу країну йде потепління. Так, у п'ятницю після морозних днів очікується підвищення температури. Це обумовлено теплим атмосферним фронтом, який прийде у другій половині тижня.

Також ми писали про те, що синоптики розповіли, яка погода буде в останні дні грудня.

Нагадаємо, що 20 грудня в Києві очікується ожеледиця на дорогах.

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Відео: РБК-Україна