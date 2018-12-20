Украинцам дали неутешительный прогноз погоды на выходные

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В некоторых регионах температура воздуха поднимется выше +5 градусов

В ближайшие выходные дни, 22 и 23 декабря в Украине ожидаются сложные погодные условия. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха, дождь, местами с мокрым снегом и оттепель. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

В субботу, 22 декабря во многих областях Украины пройдет дождь, а температура воздуха поднимется местами до +5 градусов.

На востоке страны ожидается дождь, мокрый снег с дождем. Дневная температура воздуха составит от 0 до +3 градусов. Ночью от -1 до -4 градусов.

В южных областях будет сухо, без осадков. Днем от +3 до +7 градусов. Ночью от 0 до -2 градусов.

В Крыму небольшой дождь. Днем +7 +9 градусов. Ночью от 2 до 4 градусов тепла.

На севере Украины пройдет дождь. Днем ожидается от +1 до +3 градусов, ночью температура опустится до -2 -4 градусов.

В западных областях в субботу будет идти дождь. Днем воздух прогреется до +2 +6 градусов. Ночью ожидается от -1 до -4 градусов.

В центральной части страны пройдет дождь, местами мокрый снег. Днем от 1 до 3 градусов тепла, а ночью от -1 до -4 градусов.

В Киеве 22 декабря будет идти дождь. Днем температура воздуха от +1 до +3 градусов. Ночью от -2 до -4 градусов.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

В воскресенье, 23 декабря мокрый снег и дожди охватят почти всю территорию Украины. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +9 градусов.

На востоке, по прогнозам синоптиков, ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Днем воздух прогреется до +2 +4 градусов. Ночью в регионе ожидается от -1 до +1 градуса.

В южных областях будет солнечно везде, кроме Херсонской области – там пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем от 5 до 7 градусов тепла, ночью ожидается от +1 до +4 градусов.

В Крыму пасмурно и небольшой дождь. Днем +7 +9 градусов, ночью от +2 до +4 градусов.

В северных областях ожидается мокрый снег с дождем. Днем столбики термометров покажут +1 +3 градуса, ночью от -1 до +1 градуса.

На западе будет идти дождь, местами мокрый снег с дождем. Днем в регионе ожидается от +1 до +4 градусов, ночью от +1 до +1 градуса.

В центральной части страны пройдет дождь и мокрый снег. Днем от +1 до +3 градусов. Ночью от -1 до +1 градуса.

В столице 23 декабря будет идти мокрый снег с дождем. Днем температура воздуха составит от +1 до +3 градусов, ночью температура опустится до -1 градуса.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что синоптики пообещали украинцам существенное потепление.

А также писали о том, какая погода ожидается в последние дни декабря и на новогодние праздники.