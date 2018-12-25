"Сонце - на літо, зима - на мороз": прогноз погоди до кінця тижня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У другій половині тижня снігопади в Україні "розбавлять" дощі

В Україні до кінця поточного тижня продовжаться рясні снігопади, і в більшості областей погода буде морозною. Про це повідомляє сайт Погода УНІАН.

Крім того, згідно з народним прогнозом, найближчі дні стануть особливими - за ними можна буде передбачити погоду в наступні декілька місяців.

У вівторок, 25 грудня, більшу частину нашої країни присипле снігом. У східних областях температура повітря вночі складе -8 градусів.

25 грудня вважається днем Спиридона Сонцеворота, бо сонце починає повертати на літо, а зима - на холод. Починаючи з цього дня помалу починає додаватися день і зменшуватися ніч. Кажуть, що якщо на Спиридона світло, то Новий рік буде ясним і морозним, а якщо похмуро і дерева в інеї - то буде також хмарним, але теплим.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У середу, 26 грудня, снігопади триватимуть. Найхолодніше також буде у східних регіонах - стовпчик термометра покаже до -8 градусів, а на решті території країни буде близько -6 градусів.

26 грудня вважається днем Євстрата, Євгенія. Існує вислів, що який Євстрат - такий січень. Існує приказка, що якщо увечері в ясну погоду дроти грають, наче струни, - на негоду.

У четвер, 27 грудня, снігопади також продовжать покривати більшість території України. У нічний час темпераура складе від -10 градусів до +1 градуса. У західних областях вдень буде до +3 градусів.

27 грудня також буде "віщий" день, присвячений Филимону. Вважається, що яким буде Филимон - таким стане і лютий.

У п'ятницю, 28 грудня, до снігу додасться ще й дощ. Знову морозним "рекордсменом" стане Схід країни - очікується в нічний час до -10 градусів, а на решті території країни - до -4 градусів.

28 грудня - після Филимона - йде Трифон, який розповість, якою буде погода у перший весняний місяць - березень.

Ілюстративне фото (РБК - Україна)

Вихідні, 29 та 30 грудня будуть багаті опадами у вигляді снігопадів і дощів.

В суботу східні області промерзнуть вночі до -11 градусів, а на решті частини країни очікується від -6 градусів до +1 градуса. У денний час температура повітря складе від -8 градусів до +4 градусів.

29 грудня вважається днем Агея, і він відповідає за другий весняний місяць. Кажуть, який Агей - такий і квітень. Якщо у цей день буде іній, то на святки чекають тепло, але зі снігом. У разі, якщо на Агея буде мороз, то він простоїть до самого Йордана. Також вважається, що холодний Агей - провісник лютої зими.

Фото: снігопад у Києві (РБК-Україна/Віталій Носач)

У неділю Схід очікує вночі мороз до -10 градусів у денний час на решті території країни буде -8 градусів до +1 градуса.

30 грудня - Данила, і якщо з'явиться іній, то Різдво обов'язково буде теплим. Також Данило вкаже, який травень чекати українцям.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Наталка Діденко повідомила, якою буде погода на новорічні свята.

Також ми писали, що синоптики дали прогноз погоди на католицьке Різдво.

Раніше синоптики попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду.

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Відео: РБК-Україна