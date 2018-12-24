Украинцев предупредили о снегопадах, метелях и гололедице 25 декабря

Иллюстративное изображение (Фото: РБК-Украина)

В дневное время температура воздуха составит от -6 до -1 градуса

В Украине во вторник, 25 декабря, на большей части территории страны ожидаются сложные погодные условия и сильные снегопады. Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщает Укргидрометцентр.

В восточных и южных областях прогнозируют снег будет сопровождаться и дождями. Также украинцев призвали говориться к метелям.

В большинстве северных и центральных регионов пройдет сильный снег.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях будут сильные осадки. Также местами ожидается налипание мокрого снега и гололед.

На Западе снег будет небольшим.

В Украине на дорогах - гололедица.

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Ветер ожидается северо-западный, в восточной части - юго-восточный.

Сила ветра составит 7-12 м/с, порывы - 15-20 м/с. В районе Приазовья местами прогнозируют 25-28 м/с.

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

В ночное время суток температура вохдуха составит от -8 до -3 градусов, а в дневное ожидается от -6 до -1 градуса. В южных и восточных регионах в среднем температура будет варьироватьс яот -3 до +2 градусов.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на новогодние праздники.

Также ранее мы сообщали о том, что синоптики предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на католическое Рождество.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина