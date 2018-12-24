ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Українців попередили про снігопади, завірюхи та ожеледиці 25 грудня

STYLERЖиття    24.12.2018 - 21:17
Українців попередили про снігопади, завірюхи та ожеледиці 25 грудня
Ілюстративне зображення (Фото: РБК-Україна)

У денний час температура повітря складе від -6 до -1 градуса

В Україні у вівторок, 25 грудня, на більшій частині території країни очікуються складні погодні умови і сильні снігопади. Про це в понеділок, 24 грудня, повідомляє Укргідрометцентр.

У східних і південних областях прогнозують сніг супроводжуватиметься дощами. Також українців закликали говоритися до хуртовин.

У більшості північних і центральних регіонів пройде сильний сніг.

Українців попередили про снігопади, завірюхи та ожеледиці 25 грудняІлюстративне фото (РБК-Україна)

У Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях будуть сильні опади. Також місцями очікується налипання мокрого снігу та ожеледь.

На Заході сніг буде невеликим.

В Україні на дорогах - ожеледиця.

Українців попередили про снігопади, завірюхи та ожеледиці 25 грудняУкраїнців попередили про снігопади, завірюхи та ожеледиці 25 грудняФото: (pixabay.com/Free-Photos)

Вітер очікується північно-західний, у східній частині - південно-східний.

Сила вітру становитиме 7-12 м/с, пориви - 15-20 м/с. В районі Приазов'я місцями прогнозують 25-28 м/с.

Українців попередили про снігопади, завірюхи та ожеледиці 25 грудняФото: facebook.com/ukrgmc.official

В нічний час доби температура повітря складе від -8 до -3 градусів, а вдень очікується від -6 до -1 градуса. У південних і східних регіонах в середньому температура буде варьироватьс яот -3 до +2 градусів.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на новорічні свята.

Також раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на католицьке Різдво.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Синоптик попередила про сильне погіршення погодних умов "Візьміть до уваги": синоптик застерегла про нестабільність погоди
Новини України ГідрометцентрСнігопад
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся