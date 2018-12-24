Українців попередили про снігопади, завірюхи та ожеледиці 25 грудня

Ілюстративне зображення (Фото: РБК-Україна)

У денний час температура повітря складе від -6 до -1 градуса

В Україні у вівторок, 25 грудня, на більшій частині території країни очікуються складні погодні умови і сильні снігопади. Про це в понеділок, 24 грудня, повідомляє Укргідрометцентр.

У східних і південних областях прогнозують сніг супроводжуватиметься дощами. Також українців закликали говоритися до хуртовин.

У більшості північних і центральних регіонів пройде сильний сніг.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях будуть сильні опади. Також місцями очікується налипання мокрого снігу та ожеледь.

На Заході сніг буде невеликим.

В Україні на дорогах - ожеледиця.

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Вітер очікується північно-західний, у східній частині - південно-східний.

Сила вітру становитиме 7-12 м/с, пориви - 15-20 м/с. В районі Приазов'я місцями прогнозують 25-28 м/с.

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

В нічний час доби температура повітря складе від -8 до -3 градусів, а вдень очікується від -6 до -1 градуса. У південних і східних регіонах в середньому температура буде варьироватьс яот -3 до +2 градусів.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на новорічні свята.

Також раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на католицьке Різдво.

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Відео: РБК-Україна