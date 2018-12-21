Синоптики дали прогноз погоды на католическое Рождество

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стало известно, когда в Украину вернутся морозы

На длинных выходных, 23, 24 и 25 декабря в Украине наступит оттепель. Однако потепление не продлится долго. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своем комментарии для сайта OBOZREVATEL.

Горбань сообщил, что в праздничные дни температура воздуха поднимется до +1 градуса и такая погода продержится несколько дней.

Он отметил, что после католического Рождества в Украине снова похолодает и температура воздуха опустится ниже нуля градусов. Ожидается от -2 до -4 градусов.

"А перед самым Новым годом будет понижение температуры. 28 числа – 5-7 градусов ниже ноля. И пройдет неплохой снег 29-30 декабря. И 1-3 января будут легкие морозы в 3-4 градуса. Потом вновь 2-3 дня потепление. И к 7-8 числу вновь легкие морозы 2-4 градуса", - рассказал синоптик.

Также он сообщил, что сильное похолодание в Украине ожидается после 15 января. Температура воздуха резко опустится до -20 градусов и на протяжении месяца в Украине будет очень холодно.

А вот синоптики Украинского гидрометцентра отметили, что на католическое Рождество в Украине будет не только тепло, но и мокро. Осадки в виде мокрого снега и снега с дождем ожидаются почти во всех областях Украины.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.

А также рассказывали о том, что украинцам рассказали о том, какая погода ожидается на выходных, 22 и 23 декабря.