Синоптики дали прогноз погоди на католицьке Різдво

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Стало відомо, коли в Україну повернуться морози

На довгих вихідних, 23, 24 і 25 грудня в Україні наступить відлига. Однак потепління не триватиме довго. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань у своєму коментарі для сайту OBOZREVATEL.

Горбань повідомив, що у святкові дні температура повітря підніметься до +1 градуса і така погода протримається кілька днів.

Він зазначив, що після католицького Різдва в Україні знову похолодає і температура повітря опуститься нижче нуля градусів. Очікується від -2 до -4 градусів.

"А перед самим Новим роком зниження температури. 28 числа – 5-7 градусів нижче нуля. І пройде непоганий сніг 29-30 грудня. І 1-3 січня будуть легкі морози в 3-4 градуси. Потім знову 2-3 дні потепління. І до 7-8 числа знову легкі морози 2-4 градуси", - розповів синоптик.

Також він повідомив, що сильне похолодання в Україні очікується після 15 січня. Температура повітря різко опуститься до -20 градусів і протягом місяця в Україні буде дуже холодно.

А ось синоптики Українського гідрометцентру зазначили, що на католицьке Різдво в Україні буде не тільки тепло, але й мокро. Опади у вигляді мокрого снігу та снігу з дощем очікуються майже у всіх областях України.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду.

А також розповідали про те, що українцям розповіли про те, яка погода очікується на вихідних, 22 і 23 грудня.