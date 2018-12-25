Будет облачно: украинцам рассказали о погодных условиях 26 декабря

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В некоторых регионах ожидается снег

В среду, 26 декабря синоптики прогнозируют небольшой снег в некоторых регионах Украины, местами налипание мокрого снега. Буде облачно. Об этом информирует Укргидрометцентр.

Водителям автомобилей в этот день рекомендуется воздержаться от поездок на собственных авто, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не создавать пробок на дорогах.

Скриншот: meteo.gov.ua

Украинцам советуют быть поосторожнее, поскольку на дорогах ожидается гололедица. Температура днем будет держаться от 0 до -5 градусов, а ночью: -4 до -9 градусов. В западных и южных областях ожидается от 2 градусов мороза до 3 тепла. В Карпатах и на севере Левобережья ночью ожидается -7-12 мороза, днем -2-7.

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

В Киеве 26 декабря прогнозируется небольшой снег. На дорогах возможна гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью до -7 градусов, днем - до -3 градусов.

Напомним, что украинцев предупредили о снегопадах, метелях и гололедице 25 декабря. В восточных и южных областях прогнозируют снег, который будет сопровождаться и дождями. Также украинцев призвали говориться к метелям.

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