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Будьте обережні: українців попереджають про погіршення погоди 26 грудня

STYLERЖиття    25.12.2018 - 13:33
Будьте обережні: українців попереджають про погіршення погоди 26 грудня
Ілюстративне фото (pixabay)

У деяких регіонах очікується сніг

У середу, 26 грудня синоптики прогнозують невеликий сніг в деяких регіонах України, місцями налипання мокрого снігу. Буде хмарно. Про це інформує Укргідрометцентр.

Водіям автомобілів у цей день рекомендується утриматися від поїздок на власних авто, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки і не створювати заторів на дорогах.

Будьте обережні: українців попереджають про погіршення погоди 26 грудняСкріншот: meteo.gov.ua

Українцям слід бути обережніше, бо на дорогах очікується ожеледиця. Температура вдень буде триматися від 0 до -5 градусів, а вночі: -4 до -9 градусів. У західних і південних областях очікується від 2 градусів морозу до 3 тепла. В Карпатах та на півночі Лівобережжя вночі очікується -7-12 морозу, вдень 2-7.

Будьте обережні: українців попереджають про погіршення погоди 26 грудняФото: facebook.com/ukrgmc.official

У Києві 26 грудня прогнозується невеликий сніг. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі до -7 градусів, вдень - до -3 градусів.

Нагадаємо, що українців попередили про снігопади, завірюхи та ожеледиці 25 грудня. У східних і південних областях прогнозують сніг, що супроводжуватиметься дощами. Також українців закликали говоритися до хуртовин.

Ми писали, що народний синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на новорічні свята.

Також раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду.

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