Будьте обережні: українців попереджають про погіршення погоди 26 грудня

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У деяких регіонах очікується сніг

У середу, 26 грудня синоптики прогнозують невеликий сніг в деяких регіонах України, місцями налипання мокрого снігу. Буде хмарно. Про це інформує Укргідрометцентр.

Водіям автомобілів у цей день рекомендується утриматися від поїздок на власних авто, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки і не створювати заторів на дорогах.

Скріншот: meteo.gov.ua

Українцям слід бути обережніше, бо на дорогах очікується ожеледиця. Температура вдень буде триматися від 0 до -5 градусів, а вночі: -4 до -9 градусів. У західних і південних областях очікується від 2 градусів морозу до 3 тепла. В Карпатах та на півночі Лівобережжя вночі очікується -7-12 морозу, вдень 2-7.

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

У Києві 26 грудня прогнозується невеликий сніг. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі до -7 градусів, вдень - до -3 градусів.

Нагадаємо, що українців попередили про снігопади, завірюхи та ожеледиці 25 грудня. У східних і південних областях прогнозують сніг, що супроводжуватиметься дощами. Також українців закликали говоритися до хуртовин.

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