Такие непостоянные традиции: как в Украине менялась дата Нового года

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Украинцы раньше встречали новый год весной, а потом - осенью

Мы привыкли встречать новый календарный год в ночь с 31 декабря на 1 января. Но так было не всегда – Styler выяснил, как менялась дата Нового года за всю историю Украины.

Новый год для украинцев всегда был приурочен к дате, которая символизирует окончание старого периода жизни и начало нового. Наши предки тоже праздновали Новый год – хотя раньше праздник выглядел немного иначе – менялись даты, традиции и обычаи.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Новый год наши предки встречали весной

Как известно, Новый год учредил праздновать именно 1 января российский император Петр I еще в 1700 году. Это было связано с желанием приблизиться к европейским традициям и григорианскому календарю.

Хотя на самом деле история праздника началась гораздо раньше. Изначально Новый год отмечали весной - 1 марта. Это символизировало возрождение природы и начало новых работ на земле. Торжественным обедом встречали весну и прощались с зимой.

Такую дату утвердили во времена Киевской Руси после принятия христианства. По религиозным учениям именно в первый день весны был создан мир.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Во времена казачества была традиция "осеннего" Нового года

В XV столетии Новый год перенесли на 1 сентября. Религия объяснила это тем, что первую проповедь Иисус Христос прочел именно в начале осеннего месяца. Тогда же стали отмечать, как гражданское, так и церковное начало нового года.

Именно 1 сентября казаки проводили обряд пострижения и первый раз садили новобранцев на коня.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Так было до календарной реформы Петра І - в 1700 году российский император перенес Новый год на 1 января. Он также привнес большинство новогодних традиций, которых мы придерживаемся по сей день – пышные празднования с украшенными елками, маскарадами, поздравлениями и прочими атрибутами этого праздника.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве на ВДНХ устроят крутую праздничную ночь.

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