"Немає сил терпіти": вагітну вдову бійця АТО ганяють за непотрібними довідками

Колаж РБК-Україна

У жінки вимагають довідки, які позбавлені всякого сенсу

Дашу Левченко, вагітну вдову загиблого бійця АТО Сергія Левченка змушують збирати купу довідок, щоб вона могла отримати допомогу сім'ям загиблого військовослужбовця. Про це пише OBOZREVATEL.

Командир бойової машини 1-ої роти механізованого батальйону 53 ОМБр Сергій Левченко загинув у серпні 2018 року. Він підірвався біля селища Кримське Луганської області під час виконання бойового завдання. На фронт він пішов добровольцем, залишивши дружину і маленьку дочку.

Даша і Сергій Левченко родом із Сєвєродонецька Луганської області. У цьому місті вони народилися, виросли, зустрілися і офіційно одружилися у 2014 році.

Коли доньці Асе виповнилося півтора року, Сергій пішов в АТО. Спочатку він планував служити в Сєвєродонецьку, але доля розпорядилася інакше. За два роки служби Сергій вдома знаходився всього 56 днів.

Про його загибель Даші повідомив товариш чоловіка. На наступний день вона разом з матір'ю поїхала на впізнання в морг. Після цього представники військової частини сказали їй, що всіма клопотами на рахунок похорону займуться самі, але в день похорону з'ясувалося, що немає навіть дозволу про поховання, а частина оплатила тільки труну, хрест і катафалк.

Даша разом з мамою в останній момент змушені були їхати за дозволом, потім шукати людей, які вириють могилу і проведуть церемонію. За свої гроші.

Через деякий час Даша Левченко отримала зарплату чоловіка за серпень, атошні, оздоровчі та похоронні – всього 26 тисяч гривень. Цієї суми вистачило на те, щоб віддати борги і зібрати старшу дочку в дитячий сад.

Зараз Даша Левченко знаходиться на сьомому місяці вагітності. З серпня вона не отримувала жодних виплат. Вона змушена оббивати пороги установ і військкомату, щоб зібрати документи на виплати сім'ї загиблого військовослужбовця. Жінці морочать голову і вимагають неіснуючі довідки про те, що вона дійсна проживала зі своїм чоловіком.

Деякі документи їй допомогли зібрати волонтери. На те, щоб зібрати ще частину необхідних документів пішло вже півтора місяці.

"Потім у військкоматі Вікторія Вікторівна (не пам'ятаю її прізвища) сказала, які документи необхідно зібрати. Я все віддала, що в мене було: свідоцтво про смерть, про шлюб і так далі. Документи з частини (виписку з наказу та інші) вона не могла зібрати півтора місяця. Цим вже зайнялася я і волонтери, величезне їм спасибі: документи з частини вдалося отримати за один день, а судмедекспертизу – за 4 дні. Зараз пішов четвертий тиждень, як документи відправлені на ЦВЛК (Центральна військово-лікарська комісія), але відповіді досі немає", - розповіла вдова.

Вона повідомила, що в переліку необхідних документів є акт про спільне проживання та довідка про склад сім'ї.

"Нікого не хвилює, що наш шлюб був офіційно зареєстрований ще в 2014 році, що у нас є спільна дитина і скоро буде ще одна - я на сьомому місяці вагітності, що вимагати такі документи у дружини – просто маячня...Але і це ще не все. Вчора я ходила в ЖЕК з приводу цього акта про спільне проживання. Проте там мені сказали, що не зможуть мені його видати. По-перше, тому що Сергія вже немає в живих. По-друге, вони тепер не ЖЕК, а керуюча компанія, яка "таким не займається". І взагалі довести спільне проживання можна тільки через суд. Але все-таки порадили сходити в соцзахист. Сходила. Але там мене відправили назад в ЖЕК. Я вирішила про всяк випадок звернутись в ЦНАП. Там теж сказали, що такі документи не видають, - ідіть в ЖЕК. А там знову відправили в соцзахист... Мене скрізь "послали". Замкнуте коло!" – поскаржилася жінка і додала, що у військкоматі її обдурили.

"Ще у військкоматі мені говорили, що мені пенсія не призначена - тільки на дітей, а в пенсійному фонді сьогодні з'ясувалося, що я теж маю право - поки діти не досягнуть 8 років. Наболіло... Скільки можна битися?" – додала Даша.

Скріншоти фото (facebook.com/dasa.levchenko.9)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після важкої хвороби помер ветеран АТО.

А також розповідали про те, що стали відомі подробиці загибелі медика-добровольця з АТО.

Відео: РБК-Україна