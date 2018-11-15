"Нет сил терпеть": беременную вдову бойца АТО гоняют за ненужными справками

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У женщины требуют справки, которые лишены всякого смысла

Дашу Левченко, беременную вдову погибшего бойца АТО Сергея Левченко заставляют собирать ворох справок, чтобы она могла получить помощь, как семья погибшего военнослужащего. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Командир боевой машины 1-ой роты механизированного батальона 53 ОМБр Сергей Левченко погиб в августе 2018 года. Он подорвался возле поселка Крымское Луганской области во время выполнения боевого задания. На фронт он ушел добровольцем, оставив жену и маленькую дочь.

Даша и Сергей Левченко родом из Северодонецка Луганской области. В этом городе они родились, выросли, встретились и официально поженились в 2014 году.

Когда дочке Асе исполнилось полтора года, Сергей ушел в АТО. Сначала он планировал служить в Северодонецке, но судьба распорядилась иначе. За два года службы Сергей дома находился всего 56 дней.

О его гибели Даше сообщил сослуживец мужа. На следующий день она вместе с матерью поехала на опознание в морг. После этого представители военной части сказали ей, что всеми хлопотами на счет похорон займутся сами, но в день погребения выяснилось, что нет даже разрешения о захоронении, а часть оплатила только гроб, крест и катафалк.

Даша вместе с мамой в последний момент вынуждены были ехать за разрешением, потом искать людей, которые выроют могилу и проведут церемонию. За свои деньги.

Через некоторое время Даша Левченко получила зарплату мужа за август, атошные, оздоровительные и похоронные – всего 26 тысяч гривен. Этой суммы хватило на то, чтобы отдать долги и собрать старшую дочь в детский сад.

Сейчас Даша Левченко находится на седьмом месяце беременности. С августа она не получала никаких выплат. Она вынуждена оббивать пороги учреждений и военкомата, чтобы собрать документы на выплаты семье погибшего военнослужащего. Женщине морочат голову и требуют несуществующие справки о том, что она действительна проживала со своим мужем.

Некоторые документы ей помогли собрать волонтеры. На то, чтобы собрать еще часть необходимых документов ушло уже полтора месяца.

"Потом в военкомате Виктория Викторовна (не помню ее фамилию) сказала, какие документы необходимо собрать. Я все отдала, что у меня было: свидетельство о смерти, о браке и так далее. Документы из части (выписку из приказа и другие) она не могла собрать полтора месяца. Этим уже занялась я и волонтеры, огромное им спасибо: документы из части удалось получить за один день, а по судмедэкспертизе – за 4 дня. Сейчас пошла четвертая неделя, как документы отправлены на ЦВЛК (Центральная военно-лечебная комиссия), но ответа до сих пор нет", - рассказала вдова.

Она сообщила, что в перечне необходимых документов есть акт о совместном проживании и справка о составе семьи.

"Никого не волнует, что наш брак был официально зарегистрирован еще в 2014 году, что у есть нас общий ребенок и скоро будет еще один - я на седьмом месяце беременности, что требовать подобные документы у жены – просто бред…Но и это еще не все. Вчера я ходила в ЖЭК по поводу этого акта о совместном проживании. Однако там мне сказали, что не смогут мне его выдать. Во-первых, потому что Сергея уже нет в живых. Во-вторых, они теперь не ЖЭК, а управляющая компания, которая "таким не занимается". И вообще доказать совместное проживание можно только через суд. Но все же посоветовали сходить в соцзащиту. Сходила. Но там меня отправили обратно в ЖЭК. Я решила на всякий случай обратиться в ЦНАП. Там тоже сказали, что подобные документы не выдают, - идите в ЖЭК. А там снова отправили в соцзащиту... Меня везде "послали". Замкнутый круг!" – пожаловалась женщина и добавила, что в военкомате ее обманули.

"Еще в военкомате мне говорили, что мне пенсия не положена - только на детей, а в пенсионном фонде сегодня выяснилось, что я тоже имею право - пока дети не достигнут 8 лет. Наболело... Сколько можно биться?" – добавила Даша.

Скриншоты фото (facebook.com/dasa.levchenko.9)

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Видео: РБК-Украина