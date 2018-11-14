Майдановец, доброволец, герой: после тяжелой болезни скончался ветеран АТО

Прощание с воином состоится в Одессе 15 ноября в 11 утра в Доме офицеров
В Одессе в больнице скончался известный активист, участник Революции Достоинства и антитеррористической операции на Донбассе, освобождавший Славянск Сергей Николов. Об этом сообщили в Центре помощи участникам АТО в Одесской области на странице в Facebook.
Боец Нацгвардии умер 13 ноября из-за тяжелой болезни - рака легких.
Сергей Николов (фото: facebook.com)
"Вчера ушел в Вечность и пополнил ряды Небесной Гвардии участник российско-украинской войны Николов Сергей Степанович! Майдановец, доброволец, боец Национальной гвардии Украины батальона им генерала Кульчицкого преодолевал врага на фронте, но не преодолел болезнь, которая постигла его по возвращению с фронта", - говорится в публикации.
Сергей Николов в освобожденном Славянске (фото: facebook.com)
Прощание с Сергеем состоится в Одессе в четверг, 15 ноября, в 11 утра в Доме офицеров по адресу улица Пироговская, 7/9.
Сергей Николов (фото с Facebook-страница Ирины Ващук)
Украинская спортсменка Ирина Ващук, кглава благотворительной организации Revived Soldiers Ukraine, рассказала подробности о герое:
"Мы Revived Soldiers Ukraine вместе с тетей Сергея Валентиной Родиной пытались помочь военному и после АТО успевающему юристу, но чуда не произошло. Сергею 2 раза отказывали в визе США и в третий раз, после того как мы подключили военных атташе в Вашингтоне, он получил визу. Несколько заведений в США лечили Сергея включая USC Hospital. К сожалению, прогнозы были не утешительны и Сергею пришлось вернуться в Украину как можно быстрее. Он хотел жить и боролся! Сергей защищал нас с вами на Востоке Украины и освобождал город Славянск. Соболезнования семье Сергея, пусть Сергей нас простит нам не удалось сделать для него больше", - написала она на своей странице в Facebook.
Скрин: Facebook-страница Ирины Ващук
В комментариях к сообщению высказываются слова благодарности за помощь Сергею Николову и соболезнования по случаю его кончины.
"Вечная Память! Пусть покоится с Богом. Очень жаль Сергея";
"Благодарю всех за теплые слова и за помощь, которую вы оказывали Сергею при жизни. Я не могу словами передать ту боль, которую мы испытываем. Вечная память и царствие небесное моему любимому племяннику";
"Очень печальная весть. Вечная память герою!";
"Помним и молимся за его душу!"...
Скрин: Facebook-страница Ирины Ващук
Ранее сообщалось, что отец погибшего в районе Светлодарской дуги на Донбассе военнослужащего ВСУ Романа Селихова Павел назвал президента Российской Федерации Владимира Путина своим личным врагом и всех украинцев.
Также мы писали о том, что в Украине на Донбассе погибли еще шестеро бойцов ВСУ. Каждого погибшего во время операции Объединенных сил воина навсегда записывают в книгу памяти наших героев.
Напомним, 4 ноября на территории Яворивского гарнизона скончался 45-летний военный 24-ой отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Телегий Виктор Андреевич.
Видео: РБК-Украина