Майдановец, доброволец, герой: после тяжелой болезни скончался ветеран АТО

Фото: коллаж РБК-Украина

Прощание с воином состоится в Одессе 15 ноября в 11 утра в Доме офицеров

В Одессе в больнице скончался известный активист, участник Революции Достоинства и антитеррористической операции на Донбассе, освобождавший Славянск Сергей Николов. Об этом сообщили в Центре помощи участникам АТО в Одесской области на странице в Facebook.

Боец Нацгвардии умер 13 ноября из-за тяжелой болезни - рака легких.

Сергей Николов (фото: facebook.com)

"Вчера ушел в Вечность и пополнил ряды Небесной Гвардии участник российско-украинской войны Николов Сергей Степанович! Майдановец, доброволец, боец Национальной гвардии Украины батальона им генерала Кульчицкого преодолевал врага на фронте, но не преодолел болезнь, которая постигла его по возвращению с фронта", - говорится в публикации.

Сергей Николов в освобожденном Славянске (фото: facebook.com)

Прощание с Сергеем состоится в Одессе в четверг, 15 ноября, в 11 утра в Доме офицеров по адресу улица Пироговская, 7/9.

Сергей Николов (фото с Facebook-страница Ирины Ващук)

Украинская спортсменка Ирина Ващук, кглава благотворительной организации Revived Soldiers Ukraine, рассказала подробности о герое:

"Мы Revived Soldiers Ukraine вместе с тетей Сергея Валентиной Родиной пытались помочь военному и после АТО успевающему юристу, но чуда не произошло. Сергею 2 раза отказывали в визе США и в третий раз, после того как мы подключили военных атташе в Вашингтоне, он получил визу. Несколько заведений в США лечили Сергея включая USC Hospital. К сожалению, прогнозы были не утешительны и Сергею пришлось вернуться в Украину как можно быстрее. Он хотел жить и боролся! Сергей защищал нас с вами на Востоке Украины и освобождал город Славянск. Соболезнования семье Сергея, пусть Сергей нас простит нам не удалось сделать для него больше", - написала она на своей странице в Facebook.

Скрин: Facebook-страница Ирины Ващук

В комментариях к сообщению высказываются слова благодарности за помощь Сергею Николову и соболезнования по случаю его кончины.

"Вечная Память! Пусть покоится с Богом. Очень жаль Сергея";

"Благодарю всех за теплые слова и за помощь, которую вы оказывали Сергею при жизни. Я не могу словами передать ту боль, которую мы испытываем. Вечная память и царствие небесное моему любимому племяннику";

"Очень печальная весть. Вечная память герою!";

"Помним и молимся за его душу!"...

Скрин: Facebook-страница Ирины Ващук

Ранее сообщалось, что отец погибшего в районе Светлодарской дуги на Донбассе военнослужащего ВСУ Романа Селихова Павел назвал президента Российской Федерации Владимира Путина своим личным врагом и всех украинцев.

Также мы писали о том, что в Украине на Донбассе погибли еще шестеро бойцов ВСУ. Каждого погибшего во время операции Объединенных сил воина навсегда записывают в книгу памяти наших героев.

Напомним, 4 ноября на территории Яворивского гарнизона скончался 45-летний военный 24-ой отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Телегий Виктор Андреевич.

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Видео: РБК-Украина