Майданівець, доброволець, герой: після важкої хвороби помер ветеран АТО

Фото: колаж РБК-Україна

Прощання з воїном відбудеться в Одесі 15 листопада об 11 ранку в Будинку офіцерів

В Одесі у лікарні помер відомий активіст, учасник Революції Гідності та антитерористичної операції на Донбасі Сергій Ніколов, який звільняв Слов'янськ. Про це повідомили в Центрі допомоги учасникам АТО в Одеській області на сторінці Facebook.

Боєць Нацгвардії помер 13 листопада через важку хвороби - рак легень.

Сергій Ніколов (фото: facebook.com)

"Вчора відійшов у Вічність та поповнив ряди Небесної Гвардії учасник російсько-української війни Ніколов Сергій Степанович! Майданівець, доброволець, боєць Національної гвардії України батальйону ім генерала Кульчицького долав ворога на фронті, але не подолав хворобу , яка спіткала його по поверненню з фронту", - йдеться в публікації.

Сергій Ніколов у звільненому Слов'янську (фото: facebook.com)

Прощання з Сергієм відбудеться в Одесі в четвер, 15 листопада, в 11 ранку в Будинку офіцерів за адресою вулиця Пироговська, 7/9.

Сергій Ніколов (фото з Facebook-сторінка Ірини Ващук)

Українська спортсменка Ірина Ващук, кглава благодійної організації Revived Soldiers Ukraine, розповіла подробиці про героя:

"Ми Revived Soldiers Ukraine разом з тіткою Сергія Valentina Rodina намагались допомогти Віськовому і після АТО приуспішному Юристу але дива не сталось. Сергію 2 рази відмовляли в візі США і за третім разом після того як ми підключили військових аташе в Вашингтоні, він отримав візу. Декілька закладів в США лікували Сергія включно USC Hospital і Нажаль прогнози були не втішні і Сергію прийшлось повернутися в Україну як найшвидше. Він хотів жити і боровся! Сергій захищав нас з вами на Сході України і звільняв місто Слов’янськ. Співчуття родині Сергія, нехай Сергій нас вибачить що нам не вдалося зробити для нього більше", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Скрін: Facebook-сторінка Ірини Ващук

У коментарях до повідомлення висловлюються слова подяки за допомогу Сергію Ніколову та співчуття з приводу його смерті.

"Вічна Пам'ять! Нехай спочиває з Богом. Дуже шкода Сергія";

"Дякую всім за теплі слова і за допомогу, яку ви надавали Сергію за життя. Я не можу словами передати ту біль, яку ми відчуваємо. Вічна пам'ять і царство небесне моєму улюбленому племіннику";

"Дуже сумна звістка. Вічна пам'ять герою!";

"Пам'ятаємо і молимося за її душу!"...

Скрін: Facebook-сторінка Ірини Ващук

Раніше повідомлялося, що батько загиблого в районі Светлодарской дуги на Донбасі військовослужбовця ЗСУ Романа Селіхова Павло назвав президента Російської Федерації Володимира Путіна своїм особистим ворогом і всіх українців.

Також ми писали про те, що в Україні на Донбасі загинули ще шестеро бійців ВСУ. Кожного загиблого під час операції Об'єднаних сил воїна назавжди записують у книгу пам'яті наших героїв.

Нагадаємо, 4 листопада на території Яворівського гарнізону помер 45-річний військовий 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Телегий Віктор Андрійович.

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Відео: РБК-Україна