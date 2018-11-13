Отец погибшего на Донбассе воина-добровольца рассказал про сына

Фото: коллаж РБК-Украина

Роман Селихов подорвался на российской мине в районе Светлодарской дуги

Отец погибшего в районе Светлодарской дуги на Донбассе военнослужащего ВСУ Романа Селихова Павел назвал президента Российской Федерации Владимира Путина своим личным врагом и всех украинцев. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Как рассказал Павел, его сын подорвался на российской мине 10 ноября.

"С первых дней российской агрессии он добровольно ушел на защиту Украины, и делал это героически", - говорится в публикации.

Роман Селихов (фото: facebook.com/Pav.Gera)

Отмечается, что Роман Селихов неоднократно был в непосредственном столкновении с российскими оккупантами, некоторых из них боец пленил.

Те "роптали, что не виноваты, им приказали!"

Скрин: facebook.com/Pav.Gera

"Россияне - какой мир вы пришли защищать, опираясь на бандитов? Путин, прочитай или пусть тебе донесут - ты всех украинцев и мой личный враг и придет время, когда будешь отвечать перед международным судом!", - подчеркнул отец погибшего воина.

"Героям Слава и вечная память!", - добавил он.

Роман Селихов (фото: facebook.com/Pav.Gera)

В комментариях к сообщению высказываются слова поддержки и сочувствия горю утраты:

"К сожалению, лучшие погибают... сочувствую вашему горю";

"Царство Небесное и Вечная память Герою...";

"Слава и память Герою! Держись отец... Боль в сердце и ненависть в душе к убийце наших детей!";

"Держитесь.Вечная память!"...

Скрин: facebook.com/Pav.Gera

Ранее сообщалось, что 4 ноября на территории Яворивского гарнизона скончался 45-летний военный 24-ой отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Телегий Виктор Андреевич.

Напомним, в Мелитополе недавно скончался боец 20-й отдельной механизированной бригады Олег Попов.

Также мы писали о погибшем 21-летнем бойце Вооруженных Сил Украины Владиславе Вячеславовиче Писаренко с позывным "Растишка", который в рядах полка "Азов" защищал нашу страну от оккупантов.

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Видео: РБК-Украина