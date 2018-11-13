Батько загиблого на Донбасі воїна-добровольця розповів про сина

Фото: колаж РБК-Україна

Роман Селіхов підірвався на російській міні в районі Світлодарської дуги

Батько загиблого в районі Світлодарської дуги на Донбасі військовослужбовця ЗСУ Романа Селіхова Павло назвав президента Російської Федерації Володимира Путіна своїм особистим ворогом та всіх українців. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Як розповів Павло, його син підірвався на російській міні 10 листопада.

"З перших днів російської агресії він добровільно пішов на захист України, і робив це героїчно", - йдеться у публікації.

Роман Селіхов (фото: facebook.com/Pav.Gera)

Зазначається, що Роман Селіхов неодноразово був у безпосередньому зіткненні з російськими окупантами, деяких з них боєць полонив.

Ті "казали, що не винні, їм наказали!"

Скрін: facebook.com/Pav.Gera

"Росіяни - який світ ви прийшли захищати, спираючись на бандитів? Путін, прочитай або нехай тобі донесуть - ти всіх українців і мій особистий ворог і прийде час, коли будеш відповідати перед міжнародним судом!", - наголосив батько загиблого воїна.

"Героям Слава і вічна пам'ять!", - додав він.

Роман Селіхов (фото: facebook.com/Pav.Gera)

У коментарях до повідомлення висловлюються слова підтримки та співчуття горю втрати:

"На жаль, кращі гинуть... співчуваю вашому горю";

"Царство Небесне і Вічна пам'ять Герою...";

"Слава і пам'ять Герою! Тримайся батько... Біль у серці і ненависть в душі до вбивці наших дітей!";

"Тримайтеся.Вічна пам'ять!"...

Скрін: facebook.com/Pav.Gera

Раніше повідомлялося, що 4 листопада на території Яворівського гарнізону помер 45-річний військовий 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Телегій Віктор Андрійович.

Нагадаємо, в Мелітополі нещодавно помер боєць 20-ї окремої механізованої бригади Олег Попов.

Також ми писали про загиблого 21-річного бійця Збройних Сил України Владислава В'ячеславовича Писаренка з позивним "Растішка", який у лавах полку "Азов" захищав нашу країну від окупантів.

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Відео: РБК-Україна