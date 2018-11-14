"Невыносимо больно": подробности гибели медика-добровольца из АТО

Коллаж РБК-Украина

Родственники и друзья не могут поверить в то, что произошло

Молодой медик-доброволец из батальона "Гопитальеры", который погиб 9 ноября, покончил жизнь самоубийством в Польше. Об этом пишет издание "Новая Тернопольская газета".

28-летний Марьян Малявский был обнаружен повешенным в лесополосе на окраине Варшавы, Польша. Последний год парень находился в Польше на заработках. Когда он не вышел на работу, друзья забили тревогу и вскоре польская полиция обнаружила его тело. Матери Малявского пришлось поехать на опознание. Волонтеры помогли доставить ей сына домой, где его похоронили в Золотниках.

С 2015 по 2016 год Марьян Малявский с позывным "Марик" служил на Донбассе в составе медицинского батальона "Госпитальеры". До войны он был обычным рекламным менеджером, а после начала военных действий пошел на фронт добровольцем.

"Марьян прошел горячие точки, вернулся во Львов, около года в нашем волонтерском центре помогал с отправкой медикаментов на Восток, проводил обучение. В то же время сам проходил адаптацию на мирной территории, искал работу", - рассказала волонтер Елена Живко.

Она сообщила, что во Львове у Малявского с работой не сложилось и он решил попытать счастья за границей. В Варшаве он устроился работать в гостиницу.

По словам Елены Живко, никто не знает, что толкнуло молодого парня на такой отчаянный поступок. Она сообщила, что сначала следователи даже рассматривали версию об убийстве и инсценировке самоубийства.

"Мать парня ехала опознать его тело, надеялась, что произошла какая-то ошибка ... Невыносимо больно сейчас родителям Марьяна. Версий причины смерти много, пока следствие не предоставило окончательного заключения. Сначала предполагали, что Марьяна могли убить и инсценировать повешение, впоследствии стали склоняться к версии о суициде. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, которые установят, были ли на теле следы насилия, в конце концов, определят точную дату смерти. Следователи изъяли вещи, которые были у Марьяна, все это тоже будет исследовано. Сейчас вопросов больше, чем ответов. Мы помогали родным доставить тело в Украину, подключили посольство. Жаль, что так произошло с Марьяном ... Он был замечательным человеком, искренним другом", - рассказала Елена Живко.

Фото: facebook.com/marian.maliawskiy

Марьяна Малявского похоронили в Золотниках, так как оттуда родом его отец и похоронен его дед. Отец участника АТО рассказал, что Марьян сильно закрылся после возвращения из АТО.

"На золотниковском кладбище многие из нашей семьи, теперь и сын там. Марьян свое время закончил в Золотниках школу, дальше пошел во Львов, у нас там есть родственники. Когда начался Майдан и АТО на Донбассе, активно включился в защиты Украины. Прошел военную подготовку, воевал добровольцем по всей линии фронта - от Донецка до Мариуполя, полгода был парамедиком, самостоятельно получил медицинские навыки. А после войны закрылся, не хотел ничего вспоминать ... Постепенно возвращался к обычной жизни. К сожалению, получить профессиональную реабилитацией в нашей стране не так просто. После войны наши ребята никому не нужны. А особенно если речь идет о добровольцах - их неохотно признают. Марьяну не предлагали ни земли, ни льгот, уже после смерти начали что-то думать ... Не знаю, что было у него на душе, но знаю, что пережил он на войне страшное", - сообщил отец Марьяна и рассказал один эпизод из жизни сына.

"Расскажу один эпизод. Местные жители попросили наших бойцов предоставить кому-то помощь. Пошли шестеро ребят. Марьян отошел недалеко попить воды из лужи, возвращается, а они все мертвы. В последнее время сын работал в Польше, там была и моя жена, они часто виделись. За неделю до трагедии жена вернулась домой. И вдруг такое известие ... Вряд ли в чужой стране будут выяснять, что на самом деле произошло с Марьяном, ведь даже в родной стране нелегко добиться правды", - добавил отец Малявского.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер молодой медик-доброволец.

А также рассказывали о том, что отец погибшего на Донбассе воина-добровольца рассказал про сына.

Видео: РБК-Украина