"Нестерпно боляче": подробиці загибелі медика-добровольця з АТО

Колаж РБК-Україна

Родичі і друзі не можуть повірити в те, що сталося

Молодий медик-доброволець з батальйону "Гопитальери", який загинув 9 листопада, покінчив життя самогубством у Польщі. Про це пише видання "Нова Тернопільська газета".

28-річний Мар'ян Малявський був виявлений повішеним у лісосмузі на околиці Варшави, Польща. Останній рік хлопець перебував у Польщі на заробітках. Коли він не вийшов на роботу, друзі забили на сполох і незабаром польська поліція знайшла його тіло. Матері Малявського довелося поїхати на впізнання. Волонтери допомогли доставити їй сина додому, де його поховали в Золотниках.

З 2015 по 2016 рік Мар'ян Малявський з позивним "Марік" служив на Донбасі у складі медичного батальйону "Госпітальєри". До війни він був звичайним рекламним менеджером, а після початку військових дій пішов на фронт добровольцем.

"Мар'ян пройшов гарячі точки, повернувся до Львова, близько року в нашому волонтерському центрі допомагав з відправкою медикаментів на Схід, проводив навчання. У той же час сам проходив адаптацію на мирній території, шукав роботу", - розповіла волонтер Олена Живко.

Вона повідомила, що у Львові у Малявського з роботою не склалося і він вирішив спробувати щастя за кордоном. У Варшаві він влаштувався працювати в готель.

За словами Олени Живко, ніхто не знає, що штовхнуло молодого чоловіка на такий відчайдушний вчинок. Вона повідомила, що спочатку слідчі навіть розглядали версію про вбивство та інсценування самогубства.

"Мати хлопця їхала впізнати його тіло, сподівалася, що сталася якась помилка ... Нестерпно боляче зараз батькам Мар'яна. Версій причини смерті багато, поки слідство не надало остаточного висновку. Спочатку припускали, що Мар'яна могли вбити і інсценувати повішення, згодом стали схилятися до версії про суїцид. В даний час проводяться необхідні експертизи, які встановлять, чи були на тілі сліди насильства, зрештою, визначать точну дату смерті. Слідчі вилучили речі, які були у Мар'яна, все це теж буде досліджено. Наразі запитань більше, ніж відповідей. Ми допомагали рідним доставити тіло в Україну, підключили посольство. Шкода, що так сталося з Мар'яном ... Він був чудовою людиною, щирим другом", - розповіла Олена Живко.

Фото: facebook.com/marian.maliawskiy

Мар'яна Малявського поховали в Золотниках, так як звідти родом його батько і похований його дід. Батько учасника АТО розповів, що Мар'ян сильно закрився після повернення з АТО.

"На золотниковському кладовищі багато хто з нашої сім'ї, а тепер і син там. Мар'ян свій час закінчив у Золотниках школу, далі пішов у Львів, у нас там є родичі. Коли почався Майдан і АТО на Донбасі, активно включився до захисту України. Пройшов військову підготовку, воював добровольцем по всій лінії фронту - від Донецька до Маріуполя, півроку був парамедиком, самостійно отримав медичні навички. А після війни закрився, не хотів згадувати ... Поступово повертався до звичайного життя. На жаль, отримати професійну реабілітацією в нашій країні не так просто. Після війни наші хлопці нікому не потрібні. А особливо якщо йдеться про добровольців - їх неохоче визнають. Мар'яну не пропонували ні землі, ні пільг, вже після смерті почали щось думати ... Не знаю, що було у нього на душі, але знаю, що він пережив на війні страшне", - повідомив батько Мар'яна та розповів один епізод з життя сина.

"Розповім один епізод. Місцеві жителі попросили наших бійців надати комусь допомогу. Пішли шестеро хлопців. Мар'ян відійшов недалеко попити води з калюжі, повертається, а вони всі мертві. Останнім часом син працював у Польщі, там була і моя дружина, вони часто бачилися. За тиждень до трагедії дружина повернулася додому. І раптом-така звістка ... Навряд чи в чужій країні будуть з'ясовувати, що насправді сталося з Мар'яном, адже навіть у рідній країні нелегко домогтися правди", - додав батько Малявського.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер молодий медик-доброволець.

А також розповідали про те, що батько загиблого на Донбасі воїна-добровольця розповів про сина.

Відео: РБК-Україна