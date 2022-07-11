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Невтішна тенденція: до лікарні Рівного потрапила наймолодша пацієнтка з інсультом

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Понеділок 11 липня 2022 18:49
Невтішна тенденція: до лікарні Рівного потрапила наймолодша пацієнтка з інсультом Інсультів в Україні стало набагато більше (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Рівненській області зросла кількість інсультів і в лікарні стали потрапляти зовсім молоді люди. Нещодавно на лікарняному ліжку опинилася 22-річна дівчина з діагнозом "інсульт".

Медики вважають, що основна причина зростання інсультів - сильні стреси через війну. Про це розповіли в ефірі Українське радіо Рівне.

За даними лікарів, кількість інсультів за останні пів року зросла фактично вдвічі. Завідувач обласного Інсультного центру обласної клінічної лікарні Олександр Погребняк вважає, що причин тому кілька: стрес через війну, а також раннє виявлення симптомів і звернення за допомогою.

Фахівець зазначає, що стрес сам по собі викликає серцево-судинні захворювання і гіпертонічне захворювання. А ускладнення зазвичай призводять до інфарктів та інсультів.

В умовах хронічного або гострого стресу, як зараз, збільшується ризик ускладнень, інфарктів та інсультів.

Під час війни хворих стало більше

"В умовах гострого стресу, яким є війна, кількість хворих змінилася. З одного боку, складно це списати тільки на війну, думаю, можна списати на те, що люди почали розуміти, трохи працює просвітницька робота і люди частіше звертаються за медичною допомогою.

Якщо брати мову сухих цифр, то від 1 січня до 30 червня 2021 року у нас пройшло близько 250 хворих, аза цей рік за такий же період - близько 420, тобто практично у два рази", - зазначає Погребняк.

Він додав, що майже половина пацієнтів - це люди працездатного віку. Раніше в центрі наймолодшою людиною з інсультом був чоловік 30 років. А того року - молода дівчина 22 років. У неї розвинувся гострий мозковий інсульт.

Зараз вона знаходиться на лікуванні й за словами Погребняка, вона справжня рекордсменка - їй встигли провести системне лікування, щоб врятувати життя і дати можливість відновитися після інсульту.

Інсульт може бути й у дітей - ішемічні, крововиливи. Але це частіше пов'язано з генетичними або супутніми захворюваннями - хворобами серця, нирок.

Основні симптоми інсульту

У всьому світі розроблена шкала, яка дозволяє оцінити миттєво ризик інсульту у людини.

Шкала Fast:

  • face - обличчя, асиметрія
  • arm - рука, слабкість в руці
  • speech - можливість говорити, труднощі
  • t - час

"Якщо є один з цих симптомів, то відразу можна запідозрити, що у людини є порушення мозкового кровообігу або інсульт. Тоді набирається номер екстреної медичної допомоги, пацієнт відправляється у відповідний медичний заклад, де знають і вміють надати допомогу", - пояснив Погребняк.

В українській спільноті інсультної медицини розробили свій акронім за шкалою "МОЗОК"- мова, очі, запаморочення, обличчя і кінцівки. Асиметрія обличчя - відразу, слабкість рук, в руці або нозі, порушення мови, ще може бути різкий головний біль.

Діяти потрібно швидко, бо за одну хвилину прояви інсульту гине близько двох мільйонів нейронів. Чекати не можна і потрібно відразу викликати швидку, пацієнт повинен бути доставлений в лікарню негайно.

При лікуванні ішемічного інсульту терапевтичне вікно становить 4,5 години. За певних обставин лікарі можуть розширити його до 9 годин, але чим довше - тим гірше.

Як допомогти при підозрі на інсульт

Пацієнта потрібно покласти на підлогу і викликати швидку. Якщо людина без свідомості, то загальні принципи, як при виникненні блювоти - повернути набік, щоб не було аспірації.

Погребняк не рекомендує більше нічого робити або давати якісь ліки, питво, вкривати. У такій ситуації потрібен лікар, який знає, що потрібно робити.

Як боротися зі стресом

Фахівець зазначає, що для цього є спеціально навчені люди - психологи. Вважається, що соромно поводитися з цими фахівцями, але насправді вони дають багато цінних порад тим, хто цього хоче.

Їм допомагають відволіктися, виконувати свою щоденну роботу, менше приділяти уваги телебаченню. І робити те, що можеш.

У зоні ризику опиняються не тільки люди з постійним стресом, але і гіпертоніки (підвищений тиск), люди з цукровим діабетом, порушенням серцевого ритму. А ще ті, хто зловживає алкоголем і курінням.

За статистикою інсульт частіше розвивається у жінок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно надавати допомогу при підозрі на інсульт.

А також розповідали про те, якими сигналами тіло повідомляє про інсульт, що насувається.

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