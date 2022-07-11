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Неутешительная тенденция: в больницу Ровно попала самая молодая пациентка с инсультом

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Понедельник 11 июля 2022 18:49
Неутешительная тенденция: в больницу Ровно попала самая молодая пациентка с инсультом Инсультов в Украине стало намного больше (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Ровенской области возросло количество инсультов и в больницы стали попадать совсем молодые люди. Недавно на больничной койке оказалась 22-летняя девушка с диагнозом "инсульт".

Медики считают, что основная причина роста инсультов - сильные стрессы из-за войны. Об этом рассказали в эфире Украинское радио Ровно.

По данным врачей, количество инсультов за последние полгода возросло фактически вдвое. Заведующий областного инсультного центра областной клинической больницы Александр Погребняк считает, что причин тому несколько: стресс из-за войны, а также раннее выявление симптомов и обращение за помощью.

Специалист отмечает, что стресс сам по себе вызывает сердечно-сосудистые заболевания и гипертоническое заболевание. А осложнения обычно приводят к инфарктам и инсультам.

В условиях хронического или острого стресса, как сейчас, увеличивается риск осложнений, инфарктов и инсультов.

Во время войны больных стало больше

"В условиях острого стресса, которым является война, количество больных изменилась. С одной стороны, сложно это списать только на войну, думаю, можно списать на то, что люди начали понимать, немного работает просветительская работа и люди чаще обращаются за медицинской помощью.

Если брать язык сухих цифр, то от 1 января до 30 июня 2021 года у нас прошло около 250 больных, аза этот год за такой же период - около 420, то есть практически в два раза", - отмечает Погребняк.

Он добавил, что почти половина пациентов - это люди работоспособного возраста. Ранее в центре самым молодым человеком с инсультом был мужчина 30 лет. А в том году - молодая девушка 22 лет. У нее развился острый мозговой инсульт.

Сейчас она находится на лечении и по словам Погребняка, она настоящая рекордсменка - ей успели провести системное лечение, чтобы спасти жизнь и дать возможность восстановиться после инсульта.

Инсульт может быть и у детей - ишемические, кровоизлияния. Но это чаще связано с генетическими или сопутствующими заболеваниями - болезнями сердца, почек.

Основные симптомы инсульта

Во всем мире разработана шкала, которая позволяет оценить мгновенно риск инсульта у человека.

Шкала Fast:

  • face - лицо, асимметрия
  • arm - рука, слабость в руке
  • speech - возможность говорить, затруднения
  • t - время

"Если есть один из этих симптомов, то сразу можно заподозрить, что у человека есть нарушения мозгового кровообращения или инсульт. Тогда набирается номер экстренной медицинской помощи, пациент отправляется в соответствующее медицинское учреждение, где знают и умеют оказать помощь", - пояснил Погребняк.

В Украинском сообществе инсультной медицины разработали свой акроним по шкале "МОЗГ" - язык, глаза, головокружение, лицо и конечности. Асимметрия лица - сразу, слабость рук, в руке или ноге, нарушение речи, еще может быть резкая головная боль.

Действовать нужно быстро, так как за одну минуту проявления инсульта гибнет порядка двух миллионов нейронов. Ждать нельзя и нужно сразу вызывать скорую, пациент должен быть доставлен в больницу немедленно.

При лечении ишемического инсульта терапевтическое окно составляет 4,5 часа. При определенных обстоятельствах врачи могут расширить его до 9 часов, но чем дольше - тем хуже.

Как помочь при подозрении на инсульт

Пациента нужно положить на пол и вызвать скорую. Если человек без сознания, то общие принципы, как при возникновении рвоты - повернуть набок, чтобы не было аспирации.

Погребняк не рекомендует больше ничего делать или давать какие-то лекарства, питье, укрывать. В такой ситуации нужен врач, который знает, что нужно делать.

Как бороться со стрессом

Специалист отмечает, что для этого есть специально обученные люди - психологи. Считается, что стыдно обращаться с этими специалистами, но на самом деле они дают много ценных советов тем, кто этого хочет.

Им помогают отвлечься, выполнять свою ежедневную работу, меньше уделять внимания телевидению. И делать то, что можешь.

В зоне риска оказываются не только люди с постоянным стрессом, но и гипертоники (повышенное давление), люди с сахарным диабетом, нарушением сердечного ритма. А еще те, кто злоупотребляет алкоголем и курением.

По статистике инсульт чаще развивается у женщин.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно оказывать помощь при подозрении на инсульт.

А также рассказывали о том, какими сигналами тело сообщает о надвигающемся инсульте.

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