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"Неможливо повірити": смерть Руслани Писанки стала шоком для її колег та друзів

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Вівторок 19 липня 2022 11:41
"Неможливо повірити": смерть Руслани Писанки стала шоком для її колег та друзів Померла Руслана Писанка (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В ніч на вівторок, 19 липня, пішла з життя відома українська артистка Руслана Писанка. Відомо, що вона довгий час боролась з важкою недугою у Німеччині.

Зокрема, для багатьох українських зірок звістка про смерть Писанки стала шоком, адже мало хто знав про її хворобу. Українці у соціальних мережах відреагували на трагічну звістку.

Співачка Марія Бурмака у Facebook присвятила пост Руслані.

"Прощай Руслана Писанка Важко добирати слова. Хай душа твоя літає над Києвом і захищає його. Ти назавжди залишишся в серцях. Вічна пам‘ять і царства небесного", - написала вона.

&quot;Неможливо повірити&quot;: смерть Руслани Писанки стала шоком для її колег та друзів

Також українська телеведуча Леся Нікітюк з сумом відреагувала на сумну звістку.

"Як же так. В мне просто немає слів. Живеш, радієш, віриш, любиш, будуєш, працюєш, народжуєш. І десь замість якоїсь коми може стати слово - війна, важка хвороба, смерть. Дякуйте за кожен прожитий день, не займайтесь срачем, живіть, бо ми не знаємо, що буде завтра", - написала Нікітюк.

&quot;Неможливо повірити&quot;: смерть Руслани Писанки стала шоком для її колег та друзів&quot;Неможливо повірити&quot;: смерть Руслани Писанки стала шоком для її колег та друзів

Телеведучий Володимир Остапчук в Instagram також поділився звісткою про смерть Руслани. Він зняв випуск новин "ТСН", де повідомляли про трагічну новину.

&quot;Неможливо повірити&quot;: смерть Руслани Писанки стала шоком для її колег та друзів

Телеведуча Соломія Вітвіцька написала, що їй важко повірити у смерть Руслани Писанки.

"Неможливо повірити. Вже лікуючись в Німеччині все одно була постійно на зв'язку та намагалась допомогти Україні, попри важку власну боротьбу", - написала вона.

&quot;Неможливо повірити&quot;: смерть Руслани Писанки стала шоком для її колег та друзів

&quot;Неможливо повірити&quot;: смерть Руслани Писанки стала шоком для її колег та друзівУкраїнський актор театру та кіно та телеведучий Андрій Джеджула у Facebook написав, що Писанка була неймовірною людиною з твердим характером до справ та цілей і великою душею до людей.

"Справжня запальничка і світла людина, яка нажаль, так швидко пішла", - додав він.

&quot;Неможливо повірити&quot;: смерть Руслани Писанки стала шоком для її колег та друзів

Також і інші колеги та друзі Руслани Писанки відреагували на гірку втрату

&quot;Неможливо повірити&quot;: смерть Руслани Писанки стала шоком для її колег та друзів&quot;Неможливо повірити&quot;: смерть Руслани Писанки стала шоком для її колег та друзів&quot;Неможливо повірити&quot;: смерть Руслани Писанки стала шоком для її колег та друзів

&quot;Неможливо повірити&quot;: смерть Руслани Писанки стала шоком для її колег та друзів

Нагадаємо, що сьогодні вранці стало відомо, що знаменита акторка та телеведуча Руслана Писанка померла.

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Руслана Писанка
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