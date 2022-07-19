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"Невозможно поверить": смерть Русланы Писанки стала шоком для ее коллег и друзей

Новина українською →
Вторник 19 июля 2022 11:41
"Невозможно поверить": смерть Русланы Писанки стала шоком для ее коллег и друзей Умерла Руслана Писанка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В ночь на вторник, 19 июля, ушла из жизни известная украинская артистка Руслана Писанка. Известно, что она долгое время боролась с тяжелым недугом в Германии.

В частности, для многих украинских звезд известие о смерти Писанки стало шоком, ведь мало кто знал о ее болезни. Украинцы в социальных сетях отреагировали на трагическое известие.

Певица Мария Бурмака в Facebook посвятила пост Руслане.

"Прощай Руслана Писанка трудно подбирать слова. Пусть душа твоя летает над Киевом и защищает его. Ты навсегда останешься в сердцах. Вечная память и царства небесного", - написала она.

&quot;Невозможно поверить&quot;: смерть Русланы Писанки стала шоком для ее коллег и друзей

Также украинская телеведущая Леся Никитюк с грустью отреагировала на печальное известие.

"Как же так. Во мне просто нет слов. Живешь, радуешься, веришь, любишь, строишь, работаешь, рожаешь. И где-то вместо какой-то комы может стать слово - война, тяжелая болезнь, смерть. Благодарите за каждый прожитый день, не занимайтесь срачем, живите, потому что мы не знаем, что будет завтра", - написала Никитюк.

&quot;Невозможно поверить&quot;: смерть Русланы Писанки стала шоком для ее коллег и друзей&quot;Невозможно поверить&quot;: смерть Русланы Писанки стала шоком для ее коллег и друзей

Телеведущий Владимир Остапчук в Instagram также поделился известием о смерти Русланы. Он снял выпуск новостей "ТСН", где сообщали о трагической новости.

&quot;Невозможно поверить&quot;: смерть Русланы Писанки стала шоком для ее коллег и друзей

Телеведущая Соломия Витвицкая написала, что ей трудно поверить в смерть Русланы Писанки.

"И уже лечась в Германии все равно была постоянно на связи и пыталась помочь Украине, несмотря на тяжелую собственную борьбу", - написала она.

&quot;Невозможно поверить&quot;: смерть Русланы Писанки стала шоком для ее коллег и друзей

&quot;Невозможно поверить&quot;: смерть Русланы Писанки стала шоком для ее коллег и друзейУкраинский актер театра и кино и телеведущий Андрей Джеджула в Facebook написал, что Писанка была невероятным человеком с жестким характером к делам и целям и большой душой к людям.

"Настоящая зажигалка и светлый человек, который, к сожалению, так быстро ушел", - добавил он.

&quot;Невозможно поверить&quot;: смерть Русланы Писанки стала шоком для ее коллег и друзей

Также и другие коллеги и друзья Русланы Писанки отреагировали на горькую потерю

&quot;Невозможно поверить&quot;: смерть Русланы Писанки стала шоком для ее коллег и друзей&quot;Невозможно поверить&quot;: смерть Русланы Писанки стала шоком для ее коллег и друзей&quot;Невозможно поверить&quot;: смерть Русланы Писанки стала шоком для ее коллег и друзей

&quot;Невозможно поверить&quot;: смерть Русланы Писанки стала шоком для ее коллег и друзей

Напомним, что сегодня утром стало известно, что знаменитая актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла.

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Руслана Писанка
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