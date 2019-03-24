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Незаконне рішення: новий поворот у справі ДТП у Харкові

STYLERЖиття    24.03.2019 - 22:09
Незаконне рішення: новий поворот у справі ДТП у Харкові
ДТП в Харкові - адвокат Дронова подав апеляцію (фото: УНІАН)

ДТП у Харкові продовжує залишатися на слуху

Суд у справі про ДТП у Харкові триває: адвокат Дронова подав апеляцію. Захист одного з фігурантів аварії на Сумській, в результаті якої 18 жовтня 2017 року загинуло шестеро людей, хоче виправдати винуватця ДТП. Адвокат Геннадія Дронова подав апеляцію, оскільки вважає рішення суду незаконним, пише Kharkiv Today.

Сергій Перепелиця через майже місяць після оголошення вироку направив документи в Харківський апеляційний суд. На думку адвоката, суд несправедливо засудив його підзахисного до 10 років позбавлення волі.

"Вважаємо, що вирок Київського районного суду міста Харкова є упередженим, незаконним, необґрунтованим, прийнятим з суттєвими порушеннями норм процесуального права, прав і свобод людини, гарантованих Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, а тому повинен бути скасований", - йдеться в апеляційній скарзі.

Незаконне рішення: новий поворот у справі ДТП у Харкові

ДТП в Харкові - адвокат Дронова подав апеляцію (фото: 2day.kh.ua)

Перепелиця заявляє - у вироку сказано, що його підзахисний повинен був переконатися в безпеці руху. Адвокату незрозуміло, яким чином Дронов повинен був зі 118 метрів визначити швидкість авто Зайцевої та передбачити, що воно не буде зупинятися.

Нагадаємо, 26 лютого судді призначили Геннадію Дронову і Альоні Зайцевій покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, а також заборонили їм керувати транспортними засобами на три роки і зобов'язали відшкодувати збитки сім'ям постраждалих та загиблих.

Раніше ми повідомляли, що у справі про резонансну ДТП в Полтаві, в якій під колесами власниці ресторанного бізнесу загинув 15-річний Олег Левченко, суд виніс рішення залишити винуватицю Наталю Саєнко під нічним домашнім арештом. Батьки обурені пом'якшенням умов затримання і збираються подавати апеляцію.

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