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"Незламний командире!": у мережі зворушливо привітали з 25-річчям полоненого українського моряка

STYLERЖиття    16.01.2019 - 12:15
"Незламний командире!": у мережі зворушливо привітали з 25-річчям полоненого українського моряка
Колаж РБК-Україна

Старший лейтенант Богдан Небилиця відзначає сьогодні День народження

Командира малого броньованого катера "Нікополь" Богдана Небилицю, якого РФ незаконно затримала у Керченській протоці, зворушливо привітали з 25-річчям в соціальній мережі Facebook на сторінці спільноти ВМС ЗС України.

"16 січня 1994 народився старший лейтенант Богдан Небилиця - командир малого броньованого артилерійського катера "Нікополь" Військово-Морських Сил ЗС України, був захоплений Російською Федерацією в полон разом з 23 українськими військовими моряками 25 листопада 2018 в районі Керченської протоки", - сказано в повідомленні.

&quot;Незламний командире!&quot;: у мережі зворушливо привітали з 25-річчям полоненого українського морякаФото: (facebook.com/Богдан Небилиця)

Наголошується, що сьогодні 53 день полону для Богдана і його побратимів. Лейтенанту та іншим українським військовим морякам бажають сил і хорошої витримки.

"Україна і весь світ наближає момент звільнення і повернення своїх захисників до рідних і близьких, віра та надія яких робить наших героїв непереможними. З Днем народження, незламний командире!" - написано в пості.

&quot;Незламний командире!&quot;: у мережі зворушливо привітали з 25-річчям полоненого українського морякаСкріншот поста: (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Підписники приєдналися до привітань:

"З Днем народження! Здоров'я і швидкого повернення на Батьківщину!";

"Наші найщиріші вітання та якнайшвидшого повернення!";

&quot;Незламний командире!&quot;: у мережі зворушливо привітали з 25-річчям полоненого українського моряка

Скріншот коментарів: (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Нагадаємо, що МЗС України висловив протест через продовження арешту українських моряків.

Ми повідомляли, що суд в Росії продовжив до 26 квітня строк арешту 24 українських моряків, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці.

РБК-Україна писало, що затримані в Керченській протоці українські моряки відмовилися давати свідчення в суді.

Українські моряки не давали показання в суді, посилаючись на конвенцію про військовополонених, - адвокат Адвокати оскаржать рішення суду щодо українських моряків
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