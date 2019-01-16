"Незламний командире!": в сети трогательно поздравили с 25-летием пленного украинского моряка

Старший лейтенант Богдан Небылица отмечает сегодня День рождения
Командира малого бронированного катера "Никополь" Богдана Небылицу, которого РФ незаконно задержала в Керченском проливе, трогательно поздравили с 25-летием в социальной сети Facebook на странице сообщества ВМС ВС Украины.
"16 января 1994 родился старший лейтенант Богдан Небылица - командир малого бронированного артиллерийского катера "Никополь" Военно-Морских Сил ВС Украины, был захвачен Российской Федерацией в плен вместе с 23 украинскими военными моряками 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива", - сказано в сообщении.
Фото: (facebook.com/Богдан Небилиця)
Отмечается, что сегодня 53 день плена для Богдана и его собратьев. Лейтенанту и остальным украинским военным морякам желают сил и хорошей выдержки.
"Украина и весь мир приближает момент освобождения и возвращения своих защитников к родным и близким, вера и надежда которых делает наших героев непобедимыми. С Днем рождения, несокрушимый командир!" - написано в посте.
Скриншот поста: (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Подписчики присоединились к поздравлениям:
"С Днем рождения! Здоровья и скорейшего возвращения на Родину!";
"Наши искренние поздравления и скорейшего возвращения!";
Скриншот комментариев: (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Напомним, что МИД Украины выразил протест из-за продления ареста украинским морякам.
Мы сообщали, что суд в России продлил до 26 апреля срок ареста 24 украинским морякам, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе.
РБК-Украина писало, что задержаны в Керченском проливе украинские моряки отказались давать показания в суде.