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"Незламний командире!": в сети трогательно поздравили с 25-летием пленного украинского моряка

STYLERЖизнь    16.01.2019 - 12:15
"Незламний командире!": в сети трогательно поздравили с 25-летием пленного украинского моряка
Коллаж РБК-Украина

Старший лейтенант Богдан Небылица отмечает сегодня День рождения

Командира малого бронированного катера "Никополь" Богдана Небылицу, которого РФ незаконно задержала в Керченском проливе, трогательно поздравили с 25-летием в социальной сети Facebook на странице сообщества ВМС ВС Украины.

"16 января 1994 родился старший лейтенант Богдан Небылица - командир малого бронированного артиллерийского катера "Никополь" Военно-Морских Сил ВС Украины, был захвачен Российской Федерацией в плен вместе с 23 украинскими военными моряками 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива", - сказано в сообщении.

&quot;Незламний командире!&quot;: в сети трогательно поздравили с 25-летием пленного украинского морякаФото: (facebook.com/Богдан Небилиця)

Отмечается, что сегодня 53 день плена для Богдана и его собратьев. Лейтенанту и остальным украинским военным морякам желают сил и хорошей выдержки.

"Украина и весь мир приближает момент освобождения и возвращения своих защитников к родным и близким, вера и надежда которых делает наших героев непобедимыми. С Днем рождения, несокрушимый командир!" - написано в посте.

&quot;Незламний командире!&quot;: в сети трогательно поздравили с 25-летием пленного украинского морякаСкриншот поста: (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Подписчики присоединились к поздравлениям:

"С Днем рождения! Здоровья и скорейшего возвращения на Родину!";

"Наши искренние поздравления и скорейшего возвращения!";

&quot;Незламний командире!&quot;: в сети трогательно поздравили с 25-летием пленного украинского моряка

Скриншот комментариев: (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Напомним, что МИД Украины выразил протест из-за продления ареста украинским морякам.

Мы сообщали, что суд в России продлил до 26 апреля срок ареста 24 украинским морякам, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе.

РБК-Украина писало, что задержаны в Керченском проливе украинские моряки отказались давать показания в суде.

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