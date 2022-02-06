Ніколи не роби це зі своїм обличчям: список від косметолога
Щоб ваша шкіра виглядала сяючою і здоровою і залишалася молодою якомога довше, за нею необхідно доглядати. При цьому важливо не допускати помилок, адже вони здатні нашкодити вашій красі.
Косметолог Ольга Петруніна перерахувала в Instagram список речей, які вона ніколи не буде робити зі своїм обличчям - і вам не радить.
25 "ні" для шкіри обличчя:
1. Догляд з мас-маркету, люкса, аптечного сегментів
2. Лягати спати з макіяжем
3. Використовувати гідрофільне масло
4. Ігнорувати тонік або замінювати його гідралатом, рожевою водичкою, мінералкою
5. Наносити нічний крем
6. Відлущувати обличчя скрабом/пілінгом-скаткою
7. Кислотний пілінг влітку
8. Масаж гуаша, ролерами, буккальний масаж
9. Самостійно робити мікроструми
10. Тейпи на обличчя
11. Використовувати масла для обличчя (навіть для масажу)
12. Розпарювати обличчя і робити чистку
13. Очищати обличчя щітками і спонжами
14. Щодня робити маски
15. Робити маски з бананів, огірків та інших продуктів
16. Протирати обличчя кубиками льоду
17. Замінювати патчами крем для повік
Що не можна робити при догляді за обличчям (фото: freepik.com)
18. Процедуру BB GLOW
19. Процедуру Холодна Плазма
20. Припікати прищики спиртом/одеколоном
21. Ігнорувати денний крем, коли весь день перебуваю вдома
22. Виходити влітку на вулицю без сонцезахисного крему
23. Робити пілінг + очищувальну маску за одну процедуру
24. Використовувати термальну воду в спеку
25. Довіряти обличчя фахівцеві, в якому не впевнена на всі 100%.
Раніше косметолог розповіла, як зробити похід в сауну або лазню максимально корисним для шкіри.