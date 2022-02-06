ru ua
Нд, 06 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ніколи не роби це зі своїм обличчям: список від косметолога

Новость на русском →
Неділя 06 лютого 2022 17:34
Ніколи не роби це зі своїм обличчям: список від косметолога Помилки в догляді за обличчям (фото: freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Щоб ваша шкіра виглядала сяючою і здоровою і залишалася молодою якомога довше, за нею необхідно доглядати. При цьому важливо не допускати помилок, адже вони здатні нашкодити вашій красі.

Косметолог Ольга Петруніна перерахувала в Instagram список речей, які вона ніколи не буде робити зі своїм обличчям - і вам не радить.

25 "ні" для шкіри обличчя:

1. Догляд з мас-маркету, люкса, аптечного сегментів

2. Лягати спати з макіяжем

3. Використовувати гідрофільне масло

4. Ігнорувати тонік або замінювати його гідралатом, рожевою водичкою, мінералкою

5. Наносити нічний крем

6. Відлущувати обличчя скрабом/пілінгом-скаткою

7. Кислотний пілінг влітку

8. Масаж гуаша, ролерами, буккальний масаж

Ніколи не роби це зі своїм обличчям: список від косметолога

9. Самостійно робити мікроструми

10. Тейпи на обличчя

11. Використовувати масла для обличчя (навіть для масажу)

12. Розпарювати обличчя і робити чистку

13. Очищати обличчя щітками і спонжами

14. Щодня робити маски

15. Робити маски з бананів, огірків та інших продуктів

16. Протирати обличчя кубиками льоду

17. Замінювати патчами крем для повік

Ніколи не роби це зі своїм обличчям: список від косметолога
Що не можна робити при догляді за обличчям (фото: freepik.com)

18. Процедуру BB GLOW

19. Процедуру Холодна Плазма

20. Припікати прищики спиртом/одеколоном

21. Ігнорувати денний крем, коли весь день перебуваю вдома

22. Виходити влітку на вулицю без сонцезахисного крему

23. Робити пілінг + очищувальну маску за одну процедуру

24. Використовувати термальну воду в спеку

25. Довіряти обличчя фахівцеві, в якому не впевнена на всі 100%.

Раніше косметолог розповіла, як зробити похід в сауну або лазню максимально корисним для шкіри.

Читайте РБК-Україна в Google News
косметологія Догляд за шкірою
LITE
Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2
Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2