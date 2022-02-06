Никогда не делай это со своим лицом: список от косметолога

Чтобы ваша кожа выглядела сияющий и здоровой и оставалась молодой как можно дольше, за ней необходимо ухаживать. При этом важно не допускать ошибок, ведь они способны навредить вашей красоте.

Косметолог Ольга Петрунина перечислила в Instagram список вещей, которые она никогда не будет делать со своим лицом - и вам не советует.

25 "нет" для кожи лица:

1. Уход из масс-маркета, люкса, аптечного сегментов



2. Ложиться спать с макияжем



3. Использовать гидрофильное масло



4. Игнорировать тоник или заменять его гидралатом, розовой водичкой, минералкой



5. Наносить ночной крем



6. Отшелушивать лицо скрабом/пилингом-скаткой



7. Кислотный пилинг летом



8. Массаж гуаша, роллерами, буккальный массаж





9. Самостоятельно делать микротоки



10. Тэйпы на лицо



11. Использовать масла для лица (даже для массажа)



12. Распаривать лицо и делать чистку



13. Очищать лицо щетками и спонжами



14. Ежедневно делать маски



15. Делать маски из бананов, огурцов и прочих продуктов



16. Протирать лицо кубиками льда



17. Заменять патчами крем для век



Что нельзя делать при уходе за лицом (фото: freepik.com)

18. Процедуру BB GLOW



19. Процедуру Холодная Плазма



20. Прижигать прыщики спиртом/одеколоном



21. Игнорировать дневной крем, когда весь день нахожусь дома



22. Выходить летом на улицу без солнцезащитного крема



23. Делать пилинг + очищающую маску за одну процедуру



24. Использовать термальную воду в жару



25. Доверять лицо специалисту, в котором НЕ уверена на все 100%.