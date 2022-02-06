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Ніколи не роби це зі своїм обличчям: список від косметолога

Автор: Марина Настевич

Щоб ваша шкіра виглядала сяючою і здоровою і залишалася молодою якомога довше, за нею необхідно доглядати. При цьому важливо не допускати помилок, адже вони здатні нашкодити вашій красі.

Косметолог Ольга Петруніна перерахувала в Instagram список речей, які вона ніколи не буде робити зі своїм обличчям - і вам не радить.

25 "ні" для шкіри обличчя:

1. Догляд з мас-маркету, люкса, аптечного сегментів

2. Лягати спати з макіяжем

3. Використовувати гідрофільне масло

4. Ігнорувати тонік або замінювати його гідралатом, рожевою водичкою, мінералкою

5. Наносити нічний крем

6. Відлущувати обличчя скрабом/пілінгом-скаткою

7. Кислотний пілінг влітку

8. Масаж гуаша, ролерами, буккальний масаж



9. Самостійно робити мікроструми

10. Тейпи на обличчя

11. Використовувати масла для обличчя (навіть для масажу)

12. Розпарювати обличчя і робити чистку

13. Очищати обличчя щітками і спонжами

14. Щодня робити маски

15. Робити маски з бананів, огірків та інших продуктів

16. Протирати обличчя кубиками льоду

17. Замінювати патчами крем для повік


Що не можна робити при догляді за обличчям (фото: freepik.com)

18. Процедуру BB GLOW

19. Процедуру Холодна Плазма

20. Припікати прищики спиртом/одеколоном

21. Ігнорувати денний крем, коли весь день перебуваю вдома

22. Виходити влітку на вулицю без сонцезахисного крему

23. Робити пілінг + очищувальну маску за одну процедуру

24. Використовувати термальну воду в спеку

25. Довіряти обличчя фахівцеві, в якому не впевнена на всі 100%.

Раніше косметолог розповіла, як зробити похід в сауну або лазню максимально корисним для шкіри.

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