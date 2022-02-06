Ніколи не роби це зі своїм обличчям: список від косметолога

25 "ні" для шкіри обличчя:

1. Догляд з мас-маркету, люкса, аптечного сегментів



2. Лягати спати з макіяжем



3. Використовувати гідрофільне масло



4. Ігнорувати тонік або замінювати його гідралатом, рожевою водичкою, мінералкою



5. Наносити нічний крем



6. Відлущувати обличчя скрабом/пілінгом-скаткою



7. Кислотний пілінг влітку



8. Масаж гуаша, ролерами, буккальний масаж





9. Самостійно робити мікроструми



10. Тейпи на обличчя



11. Використовувати масла для обличчя (навіть для масажу)



12. Розпарювати обличчя і робити чистку



13. Очищати обличчя щітками і спонжами



14. Щодня робити маски



15. Робити маски з бананів, огірків та інших продуктів



16. Протирати обличчя кубиками льоду



17. Замінювати патчами крем для повік



Що не можна робити при догляді за обличчям (фото: freepik.com)

18. Процедуру BB GLOW



19. Процедуру Холодна Плазма



20. Припікати прищики спиртом/одеколоном



21. Ігнорувати денний крем, коли весь день перебуваю вдома



22. Виходити влітку на вулицю без сонцезахисного крему



23. Робити пілінг + очищувальну маску за одну процедуру



24. Використовувати термальну воду в спеку



25. Довіряти обличчя фахівцеві, в якому не впевнена на всі 100%.