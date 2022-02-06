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Никогда не делай это со своим лицом: список от косметолога

Автор: Марина Настевич

Чтобы ваша кожа выглядела сияющий и здоровой и оставалась молодой как можно дольше, за ней необходимо ухаживать. При этом важно не допускать ошибок, ведь они способны навредить вашей красоте.

Косметолог Ольга Петрунина перечислила в Instagram список вещей, которые она никогда не будет делать со своим лицом - и вам не советует.

25 "нет" для кожи лица:

1. Уход из масс-маркета, люкса, аптечного сегментов

2. Ложиться спать с макияжем

3. Использовать гидрофильное масло

4. Игнорировать тоник или заменять его гидралатом, розовой водичкой, минералкой

5. Наносить ночной крем

6. Отшелушивать лицо скрабом/пилингом-скаткой

7. Кислотный пилинг летом

8. Массаж гуаша, роллерами, буккальный массаж



9. Самостоятельно делать микротоки

10. Тэйпы на лицо

11. Использовать масла для лица (даже для массажа)

12. Распаривать лицо и делать чистку

13. Очищать лицо щетками и спонжами

14. Ежедневно делать маски

15. Делать маски из бананов, огурцов и прочих продуктов

16. Протирать лицо кубиками льда

17. Заменять патчами крем для век


Что нельзя делать при уходе за лицом (фото: freepik.com)

18. Процедуру BB GLOW

19. Процедуру Холодная Плазма

20. Прижигать прыщики спиртом/одеколоном

21. Игнорировать дневной крем, когда весь день нахожусь дома

22. Выходить летом на улицу без солнцезащитного крема

23. Делать пилинг + очищающую маску за одну процедуру

24. Использовать термальную воду в жару

25. Доверять лицо специалисту, в котором НЕ уверена на все 100%.

Ранее косметолог рассказала, как сделать поход в сауну или баню максимально полезным для кожи.

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