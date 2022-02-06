Никогда не делай это со своим лицом: список от косметолога

Чтобы ваша кожа выглядела сияющий и здоровой и оставалась молодой как можно дольше, за ней необходимо ухаживать. При этом важно не допускать ошибок, ведь они способны навредить вашей красоте.
Косметолог Ольга Петрунина перечислила в Instagram список вещей, которые она никогда не будет делать со своим лицом - и вам не советует.
1. Уход из масс-маркета, люкса, аптечного сегментов
2. Ложиться спать с макияжем
3. Использовать гидрофильное масло
4. Игнорировать тоник или заменять его гидралатом, розовой водичкой, минералкой
5. Наносить ночной крем
6. Отшелушивать лицо скрабом/пилингом-скаткой
7. Кислотный пилинг летом
8. Массаж гуаша, роллерами, буккальный массаж
9. Самостоятельно делать микротоки
10. Тэйпы на лицо
11. Использовать масла для лица (даже для массажа)
12. Распаривать лицо и делать чистку
13. Очищать лицо щетками и спонжами
14. Ежедневно делать маски
15. Делать маски из бананов, огурцов и прочих продуктов
16. Протирать лицо кубиками льда
17. Заменять патчами крем для век
Что нельзя делать при уходе за лицом (фото: freepik.com)
18. Процедуру BB GLOW
19. Процедуру Холодная Плазма
20. Прижигать прыщики спиртом/одеколоном
21. Игнорировать дневной крем, когда весь день нахожусь дома
22. Выходить летом на улицу без солнцезащитного крема
23. Делать пилинг + очищающую маску за одну процедуру
24. Использовать термальную воду в жару
25. Доверять лицо специалисту, в котором НЕ уверена на все 100%.
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