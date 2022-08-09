Ніколи не купуйте ці речі на розпродажах і барахолках. І ось - чому

Усі люблять зекономити, тому знайшовши щось цікаве, складно відмовитись від покупки. Тим паче, якщо цінник має гарну знижку. Але є речі, які краще не купувати на барахолках або в комісійних крамницях.

Що не варто брати вживаним та чому - читайте у нашому матеріалі Styler далі.

Матраци та подушки

Купуючи вживаний матрац, ви ризикуєте занести додому постільних клопів. Мало того, не забувайте про пилових кліщів та результати їхньої життєдіяльності.

Дихаючи цими "бонусами", після покупки вживаних подушок або матрацу, ви ризикуєте отримати алергію та астму.

Матраци та подушки - розносники клопів (фото: freepik)

Шини

Використані шини становлять загрозу вашому життю та безпеці інших учасників руху. Все тому, що ви не можете перевірити, як вони використовувалися раніше.

За даними Consumer Reports, використані шини могли використовувати з порушеннями, як от:

перевантаження

недостатній тиск

перевищення швидкості

Усе це може спричинити непоправні внутрішні пошкодження, які не видно неозброєним оком. Навіть якщо ними обережно користуватися, шини з часом старіють та деградують. Така економія точно не варта безпеки.

Парфуми

Крім очевидного ризику придбання підроблених флаконів є простий аргумент - парфуми досить швидко псуються.

Сонячне світло та тепло можуть різко скоротити й без того короткий термін придатності парфумів.

Дитяче автокрісло

За даними Consumer Reports, головною причиною відмови купівлі вживаних автокрісел, є безпека. Правильне використання автокрісла може знизити ризик смерті дитини в ДТП до 71%.

Маючи справу з безпекою дитини, не можна ризикувати заради економії. Тим паче купляючи вживане автокрісло, не факт, що воно не побувало в аварії або, що його термін придатності ще не вийшов.

Дитяче автокрісло має бути новим (фото: parents.com)

М'які меблі та дерев'яна фурнітура

У м'яких меблях, куплених після когось, також можуть жити пилові кліщі та постільні клопи, а всередині можуть жити й інші шкідники та навіть таргани з минулої оселі, або їх яйця. Тому обов'язково проведіть парову дезінфекцію подібних речей або не купуйте їх взагалі.

Фахівці стверджують, що дерев’яні комоди також можуть містити крихітних кровососних створінь. За деякими даними, постільні клопи можуть жити в тріщинах і щілинах дерев’яних меблів до 18 місяців. Двічі подумайте, перш ніж купувати журнальний столик або іншу фурнітуру за "солодкою" ціною.

Дзеркало

Тут скоріше прикмети, а не логіка. Дехто вважає, що дзеркала здатні вбирати енергію і віддавати її назад в простір.

На думку езотериків, вони є порталами між двома світами. Тому розбиті дзеркала потрібно негайно викидати, а купувати старі - не можна. Це стосується і будь-яких меблів, де є дзеркало.

Не купуйте дзеркала, у котрих вже був власник (фото: unsplash)

Велосипедний шолом

Коли велосипедний шолом потрапив у будь-яку аварію, він більше не забезпечує належного захисту. Також шоломи псуються з часом просто через вплив озону та сонячного світла.

Пам'ятайте, на хороший шолом варто витратити гроші.

Капелюхи та взуття

Більшість предметів одягу можна без проблем вимити та продезінфікувати, але є два великих винятки: це головні убори та взуття.

У взутті можуть утворюватися цвіль й грибок, а брудні головні убори можуть призвести до інфекцій шкіри голови.

Дитячі ліжка

У 2011 році стандарти безпеки дитячих ліжечок кардинально змінилися. Згідно з New York Times, виробникам довелося припинити продаж дуже популярних на той час дитячих ліжечок, удосконалити фурнітуру, зміцнити рейки для ліжечок і опори для матраців, а також більш суворо тестувати продукцію.

Багато зі старих моделей виробляються та продаються у новому вигляді, що вже казати про вживані ліжечка.

Ваша дитина має спати тільки в новому ліжку (фото: pixabay)

Зволожувач повітря

Під час використання цього приладу відбувається накопичення бактерій та грибків, які разом з повітрям потім потрапляють до ваших легенів. Купуючи зволожувач не "першої свіжості", існує ризик захворіти.

Для корисного використання слід проводити періодичне очищення та дезінфекцію згідно з інструкцією.

Мікрофони та навушники

З точки зору гігієни - вживана гарнітура має джерело бактерій. Адже за сіткою мікрофона або навушника може накопичуватися безліч бактерій, які потрапляють туди разом з вологою та в результаті поганої вентиляції активно розмножуються.

Деякі бактерії відрізняться живучістю та можуть нашкодити вашому здоров'ю.

Спідня білизна, шкарпетки, натільні майки

Ці предмети одягу варто купувати тільки новими. І якщо вони потрапили в секонд-хенд після недовгого носіння - все одно їх купувати не варто.

Тканина на такому одязі зношується дуже швидко і псується після ретельної обробки перед продажем. А ось "нагадування" про попереднього господаря можуть залишитись.

Не варто економити на спідньому (фото: pixabay)

Вовняні речі

Обробка речей в секонд-хенді зазвичай не передбачає дбайливого ставлення в залежності від тканини. А спецобробка здатна "угробити" будь-який виріб.

Шерсть вимагає дбайливого ставлення і після прання та обробки такі речі втрачають не тільки свій зовнішній вигляд, але і найголовнішу функцію - обігрів.

Ляльки

На секонд-хендах часто продають дитячі іграшки. Але купувати їх і приносити додому категорично не можна.

Дехто вірить, що для різних намовлянь і вроків часто використовують ляльок, тому ці іграшки часто виявляються на смітниках і потрапляють на ринки б/в. Принести додому таку іграшку - поселити горе в будинок.

Ляльку треба купувати тільки нову (фото: pixabay)

Ювелірні прикраси

Обручки з діамантами та інші прикраси втрачають до 80% своєї вартості, коли ви їх перепродаєте, особливо якщо ви купували їх у роздріб, де націнка може досягати 200%.

Народна мудрість каже, що чужі коштовності нічого гарного новому власнику не приносять - все тому, що за життя такі речі наповнюються енергетикою першого власника. Тому ювелірні прикраси не слід купляти вживаними та навіть брати поносити у подружок.

Весільні сукні

Сукні в хорошому стані, яким менш як три роки, продаються приблизно за півціни, навіть від відомих дизайнерів.

Але тут так само як й з дзеркалами або іграшками, можна накликати на себе чуже горе.

Весільна сукня - це святе, і ви у неї маєте бути першою (фото: unsplash)