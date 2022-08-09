Никогда не покупайте эти вещи на распродажах и барахолках. И вот - почему

Все любят сэкономить, поэтому найдя что-то интересное, сложно отказаться от покупки. Тем более, если ценник имеет хорошую скидку. Но есть вещи, которые лучше не покупать на барахолках или в комиссионных лавках.

Что не стоит брать подержанным и почему - читайте в нашем материале Styler далее.

Матрасы и подушки

Покупая подержанный матрас, вы рискуете занести домой постельных клопов. Мало того, не забывайте о пылевых клещах и результатах их жизнедеятельности.

Дыша этими "бонусами", после покупки подержанных подушек или матраса, вы рискуете получить аллергию и астму.

Матрасы и подушки - разносчики клопов (фото: freepik)

Шины

Использованные шины представляют угрозу вашей жизни и безопасности других участников движения. Все потому, что вы не можете проверить, как они использовались раньше.

По данным Consumer Reports, использованные шины могли использовать с нарушениями, как:

перегрузка

недостаточное давление

превышение скорости

Все это может вызвать непоправимые внутренние повреждения, которые не видны невооруженным глазом. Даже если ими осторожно пользоваться, шины со временем стареют и деградируют. Такая экономия точно не стоит безопасности.

Духи

Помимо очевидного риска приобретения поддельных флаконов есть простой аргумент - духи довольно быстро портятся.

Солнечный свет и тепло могут резко сократить и без того короткий срок годности духов.

Детское автокресло

По данным Consumer Reports, главной причиной отказа покупке подержанных автокресел, является безопасность. Правильное использование автокресла может снизить риск смерти ребенка в ДТП до 71%.

Имея дело с безопасностью ребенка, нельзя рисковать ради экономии. Тем более покупая подержанное автокресло, не факт, что оно не побывало в аварии или, что его срок годности еще не вышел.

Детское автокресло должно быть новым (фото: parents.com)

Мягкая мебель и деревянная фурнитура

В мягкой мебели, купленной после кого-то, также могут жить пылевые клещи и постельные клопы, а внутри могут жить и другие вредители и даже тараканы из прошлого дома, или их яйца. Поэтому обязательно проведите паровую дезинфекцию подобных вещей или не покупайте их вообще.

Специалисты утверждают, что деревянные комоды также могут содержать крошечных кровососущих созданий. По некоторым данным, постельные клопы могут жить в трещинах и щелях деревянной мебели до 18 месяцев. Дважды подумайте, прежде чем покупать журнальный столик или другую фурнитуру по "сладкой" цене.

Зеркало

Тут скорее приметы, а не логика. Некоторые считают, что зеркала способны впитывать энергию и отдавать ее обратно в пространство.

По мнению эзотериков, они являются порталами между двумя мирами. Поэтому разбитые зеркала нужно немедленно выбрасывать, а покупать старые - нельзя. Это касается и мебели, где есть зеркало.

Не покупайте зеркала, у которых уже был владелец (фото: unsplash)

Велосипедный шлем

Когда велосипедный шлем попал в аварию, он больше не обеспечивает должной защиты. Также шлемы портятся со временем просто из-за воздействия озона и солнечного света.

Помните, на хороший шлем стоит потратить деньги.

Шляпы и обувь

Большинство предметов одежды можно без проблем вымыть и продезинфицировать, но есть два больших исключения: это головные уборы и обувь.

В обуви могут образовываться плесень и грибок, а грязные головные уборы могут привести к инфекциям кожи головы.

Детские кровати

В 2011 году стандарты безопасности детских кроваток кардинально изменились. Согласно New York Times, производителям пришлось прекратить продажу очень популярных в то время детских кроваток, усовершенствовать фурнитуру, укрепить рейки для кроватей и опоры для матрацев, а также более строго тестировать продукцию.

Многие из старых моделей производятся и продаются в новом "облике", что уж говорить о б/ушных кроватках.

Ваш ребенок должен спать только в новой постели (фото: pixabay)

Увлажнитель воздуха

При использовании этого прибора происходит накопление бактерий и грибков, которые вместе с воздухом затем попадают в ваши легкие. Покупая увлажнитель не "первой свежести", существует риск заболеть.

Для полезного использования следует проводить периодическую очистку и дезинфекцию согласно инструкции.

Микрофоны и наушники

С точки зрения гигиены - использованная гарнитура имеет источник бактерий. Ведь за сеткой микрофона или наушника может скапливаться множество бактерий, которые попадают туда вместе с влагой и в результате плохой вентиляции активно размножаются.

Некоторые бактерии отличатся живучестью и могут навредить вашему здоровью.

Нижнее белье, носки, нательные майки

Эти предметы одежды стоит покупать только новыми. И если они попали в секонд-хенд после недолгого ношения - все равно их покупать не стоит.

Ткань на одежде изнашивается очень быстро и портится после тщательной обработки перед продажей. А вот напоминание о предыдущем хозяине могут остаться.

Не стоит экономить на исподнем (фото: freepik)

Шерстяные вещи

Обработка вещей в секонд-хенде обычно не предполагает бережного отношения в зависимости от ткани. А спецобработка способна "угробить" любое изделие.

Шерсть требует бережного отношения и после стирки и обработки такие вещи теряют не только свой внешний вид, но и самую главную функцию - обогрев.

Куклы

На секонд-хендах часто продают детские игрушки. Но покупать их и приносить домой категорически нельзя.

Кое-кто верит, что для разных наговоров и сглаза часто используют кукол, поэтому эти игрушки часто оказываются на свалках и попадают на рынки б/у. Принести домой такую игрушку - пустить горе в дом.

Куклу надо покупать только новую (фото: pixabay)

Ювелирные украшения

Обручальные кольца с бриллиантами и другие украшения теряют до 80% своей стоимости, когда вы их перепродаете, особенно если вы покупали их в розницу, где наценка может достигать 200%.

Народная мудрость гласит, что чужие драгоценности ничего хорошего новому владельцу не приносят - все потому, что при жизни такие вещи наполняются энергетикой первого владельца. Поэтому ювелирные украшения не следует покупать подержанными и даже брать поносить у подружек.

Свадебные платья

Платья в хорошем состоянии, которым менее трех лет, продаются примерно за полцены, даже от известных дизайнеров.

Но здесь так же как и с зеркалами или игрушками, можно навлечь на себя чужое горе.

Свадебное платье - это святое,и вы у него должны быть первой (фото: unsplash)