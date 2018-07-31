"Ніколи не користуйтесь": українців попередили про жахливий сервіс для купівлі квитків на поїзди

Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

Провідники потягів "Укрзалізниці" приймають не всі електронні квитки

Українцям на Tickets.ua пропонують купувати онлайн-квитки на потяг "Укрзалізниці", проте права на проїзд вони не дають. Виявилося, що людям пропонують бронь, яку потрібно міняти на касі вокзалу. Про це розповів експерт з міжнародної та внутрішньої політики Українського інституту майбутнього Юрій Романенко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Як я їхав на Донбас, або, Громадяни, не купуйте квитки в Tickets.ua. У минулу середу, 25 липня, я мав виїхати у відрядження на Донбас. Але не поїхав. Бо зіткнувся з усією міццю маразму "Укрзалізниці" і операторів, що її обслуговують. Розповім я вам повчальну історію, щоб ви винесли з неї уроки", - повідав він.

24 липня днем Романенко був в Луцьку. Він вирішив купити квиток на ранковий шестигодинний поїзд "Інтерсіті" Київ-Краматорськ.

"Я зайшов в офіційний мобільний агент УЗ "Українські залізниці", вибрав місце і натиснув купити. Сів у машину і помчав до Києва, щоб вранці мчати в "Інтерсіті". Приїхав в 22.15 і відразу подумав, що непогано б замовити таксі... Поліз в адмінку оператора, щоб подивитися час відправлення, як раптом побачив, що нічого немає. Таке бувало. Останнім часом його часто глючило і замовлення зривалося. Двома тижнями раніше у мене вже було таке. Довелося знову купувати квитки. Правда, на "Інтерсіті" квитків вже не було. Але була прекрасна альтернатива від УЗ потяг з Івано-Франківська, який їхав о 4.36, а приїжджав о 15-й з гаком. При цьому був в 2,5 рази дорожчий, ніж перший клас "Інтерсіті", - обурився він.

"Тобто їхати в два рази довше, в 2,5 рази дорожче, але у люксі", - пояснив Романенко.

Проте інших варіантів у нього не було, і він купив квиток. За його словами, сайт продовжував працювати несправно.

"Після десятої спроби я вирішив кинути цю справу і спробувати купити квиток через іншого оператора. Вибрав tickets.ua. Там платіж пройшов швидко. Переконавшись, що на мило прийшло два підтвердження, що квиток проплачений і прийшов PDF-файл квитка, я з чистою совістю подзвонив в таксі. Я проінструктував дівчину, що їхати потрібно в Бучу, а не в Ірпінь, як вона могла подумати через недосвідченість. Повторивши це три рази, я почав готуватися до експедиції на Донбас", - розповів Романенко.

О 3:25 таксі не приїхало, не дивлячись на обіцянку дівчини по телефону. Водій запізнився на 15 хвилин.

"Сказав, що дівчина його відправила-таки в Ірпінь. Ну, нічого. Час ще був", - зазначив Романенко.

В 4.10 він був на вокзалі, а до відправлення поїзда залишалося ще 26 хвилин.

"Я не поспішаючи пішов до МакДональдсу, але там двірник поливав водою біля віконця з касою. Вищі сили не хочуть, щоб я їв так рано і бережуть моє здоров'я, - подумав я, і в розвалочку пішов на вокзал. Мій поїзд дві хвилини, як приїхав. Я помітив, що ескалатор на головному вокзалі країни як і раніше не працює і пішов по сходах вгору. Купив дві пляшки "Боржомі", які коштували аж по 50 гривень і два бутерброди "про всяк випадок". Не поспішаючи прийшов до свого вагону. Відкрив телефон і показав квиток:

- А вас немає в базі, - сказав провідник, - йдіть до каси.

- Як це? – добродушно буркнув я, - ось квиток, ось на милі підтвердження проплати і пдф-файл, а ось (відкрив Приват24) проплата в Приват24 в такий-то час, а через 7 секунд мені приходить повідомлення на мило. Що ми читаємо? "Проплата здійснена".

- Ні, це не той квиток код не бере, - був невблаганний провідник.

- Тю, а що це? Ось код знизу.

- Ні, то не то.

- Ведіть до начальника поїзда", - передав Романенко бесіду з провідником.

Романенко пояснив ситуацію начальнику поїзда, але той прийняв сторону провідника.

"Їх позиція, мовляв, це не квиток, а протокол про наміри взяти квиток, треба бігти в касу і роздруковувати це все. Я їм кажу, мовляв, якщо це не квиток, то чому через Приват24 пішли гроші і який сенс в електронному квитку, який необхідно роздруковувати. Загалом, я дивлюся на годинник і бачу, що явно не встигну за 10 хвилин, що залишилися, збігати в касу. Натискаю на скасування квитка, поки поїзд не поїхав", - повідомив він.

"Далі пішов по ранковому Києву. Колеса валізи незвично голосно торохтіли по тротуару Жилянській. Від злості я дістав два бутерброди і тут же їх зжер. Далі йшов пішки до проспекту Перемоги з думкою зловити таксі. Ранковий Київ на подив був повний людей. На зупинці біля цирку сидів якийсь хлопець в навушниках і щось слухав. Трохи далі зажималась парочка. Я йшов і думав, що раз вже мене другий раз не пускає доля на Донбас, значить, зараз не потрібно", - зазначив Романенко.

Він скасував бронь готелю і зловив таксі.

"Мужик погодився везти мене на Бучу, а потім раптом каже: Тільки треба заправитися. І почав кружляти зиґзаґами у напрямі, що є протилежним потрібному. Мене почало пробивати на сміх", - поділився Романенко.

У результаті водій таксі знайшов свою заправку і довіз пасажира авто додому.

Він написав в адмінку tickets.ua, що очікує повернення грошей. Кошти йому повернули через день.

"Аж 150 гривень з 1415. Чому так мало? Ну, це примхи УЗ, - відповіли в Tickets.ua", - розповів Романенко.

"Виявляється, що Укрзалізниця, чиї працівники назвали цей електронний квиток протоколом про наміри, порахувала його як цілком нормальний квиток, отримавши мої гроші через Приват, але за зірвану поїздку мені гроші повернути відмовилися.

Мій косяк був у тому, що я розглядав квитки tickets.ua в такому ж форматі, як у мобільного агента УЗ "Українські залізниці", яким завжди користувався до того. У цьому випадку купивши квиток, ви просто показуєте надісланий на пошту скан з кодом і далі спокійно їдете. Загалом, тому присланий квиток я вважав квитком.

Навіщо tickets.ua продають квитки, які потім потрібно авторизувати в касі, для мене залишається відкритим питанням. Навіщо УЗ знімає гроші за квитки, які вона не визнає як квитки - теж залишається питанням. Це Україна і тут можливо все. За ваші гроші вас завжди і з задоволенням матимуть. Просто не користуйтеся послугами Tickets.ua, щоб не потрапляти в ситуацію, типу моєї", - написав Романенко.

Він додав, що за словами провідника поїзда, у Львові нещодавно було таке ж.

Раніше повідомлялося, що мережу розлютила покупка "Укрзалізниці" російських значків.

Нагадаємо, УЗ закупила у "Російських залізниць" нагородні значки вартістю понад 77 тисяч гривень.

До речі, в мережі розповіли про жахливі умови в поїзді "Укрзалізниці". Потяг з Києва до Бердянська простояв кілька годин на сонці через ДТП. Туалети на час тривалої затримки були закриті.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті (відео: STYLER.rbc.ua)