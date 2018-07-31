"Весь день на солнце": в сети рассказали об ужасных условиях в поезде "Укрзализныци" (фото)

Фото: uz.gov.ua

Состав несколько часов простоял на солнце

В сети рассказали, в каких ужасных условиях приходится ездить пассажирам "Укрзализнци". Своей историей поделилась Ольга Бойко и опубликовала фото из вагона поезда на своей странице в Facebook.

Поезд, следующий из Киева в Бердянск, простоял несколько часов на солнце из-за задержки составов по причине ДТП.

Фото: Условия в поезде (facebook.com/olga.melodiya)

"Весь день состав стоит на солнце. Сорок минут как должен был отправиться... Туалеты закрыты, полный вагон детей. Писяют в горшки, и родители ставят их под сидения, банановые шкурки складывают в пакеты. Чистят яйца, едят картоху с огурцами, пьют пиво... Легкий запах потных тел начинает быть привычным. Проводник пояснений никаких не дает. Сказать, что воздух не свежий - ничего не сказать!" - написала она.

Скриншот поста (facebook.com/olga.melodiya)

Позже Бойко добавила, что пассажиров уведомили об отсутствии локомотива. Когда он будет – неизвестно.

Скриншот поста (facebook.com/olga.melodiya)

"Теперь простая математика. Состав из 16-ти вагонов. Купейных из них – два. Цена билета в плацкарте, как я уже писала, - 219 грн×54 места×14 вагонов = 165 564 грн. Купейные порядка 350 грн×36 мест×2 вагона = 25 200 грн. Сумма одного рейса 25 200+165 564 = 190 564 грн. Доход в месяц 5 млн 716 тыс. 920 грн! Это без дополнительных доходов - чай-кофе по 8 грн и прочие "деликатесы", - написала она.

Бойко отметила, что на эти деньги можно было закупить новые вагоны.

Скриншот поста (facebook.com/olga.melodiya)

Ранее сообщалось, что пассажиры возмущены услугами "Укрзализныци".

Участница украинской группы "Azathoth Circle" Александра Бабий опубликовала видео своей поездки поездом № 762, который следовал курсом Киев-Одесса. Девушка возмущена тем, что по салону ходят коробейники и предлагают свои товары, а стюарды спокойно наблюдают за этим и не пытаются им помешать.

Также сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци".

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