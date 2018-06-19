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"Что творится с сервисом?": пассажиры возмущены услугами "Укрзализныци"

STYLERLIFE        19.06.2018 - 17:27

В сети опубликовали видео

Пассажиры возмущены услугами "Укрзализныци" и пишут об этом в социальных сетях. Видео из своей поездки опубликовала музыкант из группы "Azathoth Circle" Александра Бабий на своей странице в социальной сети Facebook.

Участница украинской группы "Azathoth Circle" Александра Бабий опубликовала видео своей поездки поездом № 762, который следовал курсом Киев-Одесса. Девушка возмущена тем, что по салону ходят коробейники и предлагают свои товары, а стюарды спокойно наблюдают за этим и не пытаются им помешать.

"Уважаемая "Укрзализныця" и Украинская железнодорожная скоростная компания, объясните пожалуйста, что у вас творится с сервисом (поезд № 762). Почему посторонние люди уже второй раз требуют деньги в поезде, а стюарды бездействують?", - написала девушка.

Кроме того, возмущение вызвало и то, что места, которые отображаются при покупке билетов онлайн и места в вагоне не совпадают.

"Почему места во время покупки билетов в онлайн-кабинете и в салоне по факту вообще не совпадают?", - добавила Александра Бабий.

Фото: Билеты (facebook.com/a.roshiari)

Скриншот поста (facebook.com/a.roshiari)

Кстати, сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци".

В сети показали условия в вагоне поезда "Укрзализныци" сообщением Харьков-Лисичанск.

"Поезд "Харьков - Лисичанск". Я столько прусаков не видела, даже когда в общежитии жила", - прокомментировала автор снимка.

На фотографии запечатлено множество тараканов, которые находятся в вагоне поезда. Пользователей сети возмутили такие условия.

Люди тонут молча (video.rbc.ua)

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Теги: поезд, пассажир, Укрзализныця
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