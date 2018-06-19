Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Що коїться з сервісом?": пасажири обурені послугами "Укрзалізниці"

STYLERLIFE        19.06.2018 - 17:27

В мережі опублікували відео

Пасажири обурені послугами "Укрзалізниці" і пишуть про це в соціальних мережах. Відео із своєї поїздки опублікувала музикант з групи "Azathoth Circle" Олександра Бабій на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Учасниця української групи "Azathoth Circle" Олександра Бабій опублікувала відео своєї поїздки поїздом № 762, який слідував курсом Київ-Одеса. Дівчина обурена тим, що ходять по салону коробейники і пропонують свої товари, а стюарди спокійно спостерігають за цим і не намагаються їм перешкодити.

"Шановна "Укрзалізниця" і Українська залізнична швидкісна компанія, поясніть будь ласка, що у вас діється з сервісом (поїзд № 762). Чому сторонні люди вже другий раз вимагають гроші в поїзді, а стюарди бездействують?", - написала дівчина.

Крім того, обурення викликало те, що місця, які відображаються при покупці квитків онлайн і місця у вагоні не збігаються.

"Чому місця під час покупки квитків в онлайн-кабінеті і в салоні за фактом взагалі не збігаються?", - додала Олександра Бабій.

Фото: Квитки (facebook.com/a.roshiari)

Скріншот поста (facebook.com/a.roshiari)

До речі, мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці".

У мережі показали умови у вагоні поїзда "Укрзалізниці" сполученням Харків-Лисичанськ.

"Поїзд "Харків - Лисичанськ". Я стільки прусаків не бачила, навіть коли в гуртожитку жила", - прокоментувала автор знімка.

На фотографії зображено безліч тарганів, які знаходяться у вагоні поїзда. Користувачів мережі обурили такі умови.

Люди тонуть мовчки (video.rbc.ua)

"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото) Вагітній стало погано: пасажири розповіли про нелюдські умови в потязі Херсон-Київ
Теги: поезд, пассажир, Укрзализныця
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся