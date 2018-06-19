"Що коїться з сервісом?": пасажири обурені послугами "Укрзалізниці"

В мережі опублікували відео
Пасажири обурені послугами "Укрзалізниці" і пишуть про це в соціальних мережах. Відео із своєї поїздки опублікувала музикант з групи "Azathoth Circle" Олександра Бабій на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Учасниця української групи "Azathoth Circle" Олександра Бабій опублікувала відео своєї поїздки поїздом № 762, який слідував курсом Київ-Одеса. Дівчина обурена тим, що ходять по салону коробейники і пропонують свої товари, а стюарди спокійно спостерігають за цим і не намагаються їм перешкодити.
"Шановна "Укрзалізниця" і Українська залізнична швидкісна компанія, поясніть будь ласка, що у вас діється з сервісом (поїзд № 762). Чому сторонні люди вже другий раз вимагають гроші в поїзді, а стюарди бездействують?", - написала дівчина.
Крім того, обурення викликало те, що місця, які відображаються при покупці квитків онлайн і місця у вагоні не збігаються.
"Чому місця під час покупки квитків в онлайн-кабінеті і в салоні за фактом взагалі не збігаються?", - додала Олександра Бабій.
Фото: Квитки (facebook.com/a.roshiari)
Скріншот поста (facebook.com/a.roshiari)
До речі, мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці".
У мережі показали умови у вагоні поїзда "Укрзалізниці" сполученням Харків-Лисичанськ.
"Поїзд "Харків - Лисичанськ". Я стільки прусаків не бачила, навіть коли в гуртожитку жила", - прокоментувала автор знімка.
На фотографії зображено безліч тарганів, які знаходяться у вагоні поїзда. Користувачів мережі обурили такі умови.
Люди тонуть мовчки (video.rbc.ua)