"Що коїться з сервісом?": пасажири обурені послугами "Укрзалізниці"

В мережі опублікували відео

Пасажири обурені послугами "Укрзалізниці" і пишуть про це в соціальних мережах. Відео із своєї поїздки опублікувала музикант з групи "Azathoth Circle" Олександра Бабій на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Учасниця української групи "Azathoth Circle" Олександра Бабій опублікувала відео своєї поїздки поїздом № 762, який слідував курсом Київ-Одеса. Дівчина обурена тим, що ходять по салону коробейники і пропонують свої товари, а стюарди спокійно спостерігають за цим і не намагаються їм перешкодити.

"Шановна "Укрзалізниця" і Українська залізнична швидкісна компанія, поясніть будь ласка, що у вас діється з сервісом (поїзд № 762). Чому сторонні люди вже другий раз вимагають гроші в поїзді, а стюарди бездействують?", - написала дівчина.

Крім того, обурення викликало те, що місця, які відображаються при покупці квитків онлайн і місця у вагоні не збігаються.

"Чому місця під час покупки квитків в онлайн-кабінеті і в салоні за фактом взагалі не збігаються?", - додала Олександра Бабій.

Фото: Квитки (facebook.com/a.roshiari)

Скріншот поста (facebook.com/a.roshiari)

До речі, мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці".

У мережі показали умови у вагоні поїзда "Укрзалізниці" сполученням Харків-Лисичанськ.

"Поїзд "Харків - Лисичанськ". Я стільки прусаків не бачила, навіть коли в гуртожитку жила", - прокоментувала автор знімка.

На фотографії зображено безліч тарганів, які знаходяться у вагоні поїзда. Користувачів мережі обурили такі умови.

Люди тонуть мовчки (video.rbc.ua)