"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)

В вагоне поезда заметили нашествие мерзкой живности

В сети показали условия в вагоне поезда "Укрзализныци" сообщением Харьков-Лисичанск. Соответствующее фото было опубликовано на странице сообщества "Северодонецк Рубежное Лисичанск" в Facebook.

Фото: Тараканы в вагоне поезда (facebook.com/Sevlisrub)

"Поезд "Харьков - Лисичанск". Я столько прусаков не видела, даже когда в общежитии жила", - прокомментировала автор снимка.

На фотографии запечатлено множество тараканов, которые находятся в вагоне поезда. Пользователей сети возмутили такие условия.

Скриншот поста (facebook.com/Sevlisrub)

"Жесть", - пишут они.

"Позорище... Там же и дети могут ездить! За что люди деньги платят? Нет совести никакой", - возмущены в сети.

"Вот мне интересно... Самим проводникам не противно ездить в таком убожеском вагоне? Или, где живем там и с*ем?", - добавили пользователи.

Ранее сеть возмутило состояние вагонов поезда Лисичанск-Ужгород.

"Все ржавое и ободранное, как снаружи, так и внутри, все скрипит и стучит, связано какими-то шнурками, переложено какими-то тряпками... Оба раза ерш в туалете был на цепи (я даже не могу себе представить человека, который будет покупать билет в купейный вагон, чтобы украсть там ершик, брррр)" – описывает ужасное состояние вагона Ольга.

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