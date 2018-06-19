Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)

STYLERLIFE        19.06.2018 - 07:50

В вагоне поезда заметили нашествие мерзкой живности

В сети показали условия в вагоне поезда "Укрзализныци" сообщением Харьков-Лисичанск. Соответствующее фото было опубликовано на странице сообщества "Северодонецк Рубежное Лисичанск" в Facebook.

Фото: Тараканы в вагоне поезда (facebook.com/Sevlisrub)

"Поезд "Харьков - Лисичанск". Я столько прусаков не видела, даже когда в общежитии жила", - прокомментировала автор снимка.

На фотографии запечатлено множество тараканов, которые находятся в вагоне поезда. Пользователей сети возмутили такие условия.

Скриншот поста (facebook.com/Sevlisrub)

"Жесть", - пишут они.

"Позорище... Там же и дети могут ездить! За что люди деньги платят? Нет совести никакой", - возмущены в сети.

"Вот мне интересно... Самим проводникам не противно ездить в таком убожеском вагоне? Или, где живем там и с*ем?", - добавили пользователи.

Ранее сеть возмутило состояние вагонов поезда Лисичанск-Ужгород.

"Все ржавое и ободранное, как снаружи, так и внутри, все скрипит и стучит, связано какими-то шнурками, переложено какими-то тряпками... Оба раза ерш в туалете был на цепи (я даже не могу себе представить человека, который будет покупать билет в купейный вагон, чтобы украсть там ершик, брррр)" – описывает ужасное состояние вагона Ольга.

В Киеве активисты требовали наказать догхантера Алексея Святогора

Беременной стало плохо: пассажиры рассказали о нечеловеческих условиях в поезде Херсон-Киев В сети показали, чем будут кормить пассажиров "Укрзализныци" (фото)
Теги: Укрзализныця
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь