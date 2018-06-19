"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)

У вагоні поїзда помітили навалу гидкої живності
У мережі показали умови в вагоні поїзда "Укрзалізниці" сполученням Харків-Лисичанськ. Відповідне фото було опубліковано на сторінці спільноти "Сєвєродонецьк Рубіжне Лисичанськ" в Facebook.
Фото: Таргани в вагоні поїзда (facebook.com/Sevlisrub)
"Потяг "Харків - Лисичанськ". Я стільки прусаків не бачила, навіть коли в гуртожитку жила", - прокоментувала автор знімка.
На фотографії зображено безліч тарганів, які знаходяться у вагоні поїзда. Користувачів мережі обурили такі умови.
Скріншот поста (facebook.com/Sevlisrub)
"Жесть", - пишуть вони.
"Ганьба... Там же і діти можуть їздити! За що люди гроші платять? Немає совісті ніякої", - обурені в мережі.
"От мені цікаво... Самим провідникам не гидко їздити в такому жахливому вагоні? Або, де живемо там і с*емо?", - додали користувачі.
Раніше мережу обурило стан вагонів поїзда Лисичанськ-Ужгород.
"Все іржаве і обдерте, як зовні, так і всередині, все скрипить і стукає, пов'язане якимись шнурками, перекладено якимись ганчірками... Обидва рази йорж в туалеті був на ланцюгу (я навіть не можу собі уявити людину, яка буде купувати квиток в купейний вагон, щоб вкрасти там йоржик, брррр)"- описує жахливий стан вагона Ольга.
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