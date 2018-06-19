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"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)

STYLERLIFE        19.06.2018 - 07:50

У вагоні поїзда помітили навалу гидкої живності

У мережі показали умови в вагоні поїзда "Укрзалізниці" сполученням Харків-Лисичанськ. Відповідне фото було опубліковано на сторінці спільноти "Сєвєродонецьк Рубіжне Лисичанськ" в Facebook.

Фото: Таргани в вагоні поїзда (facebook.com/Sevlisrub)

"Потяг "Харків - Лисичанськ". Я стільки прусаків не бачила, навіть коли в гуртожитку жила", - прокоментувала автор знімка.

На фотографії зображено безліч тарганів, які знаходяться у вагоні поїзда. Користувачів мережі обурили такі умови.

Скріншот поста (facebook.com/Sevlisrub)

"Жесть", - пишуть вони.

"Ганьба... Там же і діти можуть їздити! За що люди гроші платять? Немає совісті ніякої", - обурені в мережі.

"От мені цікаво... Самим провідникам не гидко їздити в такому жахливому вагоні? Або, де живемо там і с*емо?", - додали користувачі.

Раніше мережу обурило стан вагонів поїзда Лисичанськ-Ужгород.

"Все іржаве і обдерте, як зовні, так і всередині, все скрипить і стукає, пов'язане якимись шнурками, перекладено якимись ганчірками... Обидва рази йорж в туалеті був на ланцюгу (я навіть не можу собі уявити людину, яка буде купувати квиток в купейний вагон, щоб вкрасти там йоржик, брррр)"- описує жахливий стан вагона Ольга.

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Теги: Укрзализныця
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