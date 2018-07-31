"Весь день на сонці": в мережі розповіли про жахливі умови в поїзді "Укрзалізниці" (фото)

Фото: uz.gov.ua

Склад кілька годин простояв на сонці

У мережі розповіли, в яких жахливих умовах доводиться їздити пасажирам "Укрзализнци". Своєю історією поділилася Ольга Бойко і опублікувала фото з вагона поїзда на своїй сторінці в Facebook.

Поїзд, що йде з Києва в Бердянськ, простояв кілька годин на сонце через затримку поїздів по причині ДТП.

Фото: Умови в поїзді (facebook.com/olga.melodiya)

"Весь день склад стоїть на сонці. Сорок хвилин як повинен був відправитися... Туалети закриті, повний вагон дітей. Писяют в горщики, і батьки ставлять їх під сидіння, бананові шкурки складають у пакети. Чистять яйця, їдять бульбу з огірками, п'ють пиво... Легкий запах спітнілих тіл починає бути звичним. Провідник пояснень ніяких не дає. Сказати, що повітря не свіжий - нічого не сказати!" - написала вона.

Скріншот поста (facebook.com/olga.melodiya)

Пізніше Бойко додала, що пасажирів повідомили про відсутність локомотива. Коли він буде – невідомо.

Скріншот поста (facebook.com/olga.melodiya)

"Тепер проста математика. Склад з 16-ти вагонів. Купейних з них – два. Ціна квитка в плацкарті, як я вже писала, - 219 грн×54 місця×14 вагонів = 165 564 грн. Купейні близько 350 грн×36 місць×2 вагона = 25 200 грн. Сума одного рейсу 25 200+165 564 = 190 564 грн. Дохід в місяць 5 млн 716 тис. 920 грн! Це без додаткових доходів - чай-каву по 8 грн та інші "делікатеси", - написала вона.

Бойко зазначила, що на ці гроші можна було закупити нові вагони.

Скріншот поста (facebook.com/olga.melodiya)

Раніше повідомлялося, що пасажири обурені послугами "Укрзалізниці".

Учасниця української групи "Azathoth Circle" Олександра Бабій опублікувала відео своєї поїздки поїздом № 762, який слідував курсом Київ-Одеса. Дівчина обурена тим, що ходять по салону коробейники і пропонують свої товари, а стюарди спокійно спостерігають за цим і не намагаються їм перешкодити.

мережа нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці".

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