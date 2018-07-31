"Никогда не пользуйтесь": украинцев предупредили об ужасном сервисе для покупки билетов на поезда

Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

Проводники поездов "Укрзализныци" принимают не все электронные билеты

Украинцам на Tickets.ua предлагают покупать онлайн-билеты на поезд "Укрзализныци", однако права на проезд они не дают. Оказалось, что людям предлагают бронь, которую нужно менять на кассе вокзала. Об этом рассказал эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Как я уезжал на Донбасс, или, Граждане, не покупайте билеты в Tickets.ua. В среду, 25 июля, я должен был уехать в командировку на Донбасс. Но не уехал. Ибо столкнулся со всей мощью маразма Укрзалізниці и операторов, которые ее обслуживают. Расскажу вам поучительную историю, чтобы вы вынесли из нее уроки", - поведал он..

24 июля днем Романенко был в Луцке. Он решил купить билет на утренний шестичасовой поезд "Интерсити" из Киева в Краматорск.

"Я зашел в официальный мобильный агент УЗ "Украинские железные дороги", выбрал место и нажал купить. Сел в машину и помчал в Киев, чтобы утром ехать в "Интерсити". Приехал в 22.15 и сразу подумал, что неплохо бы заказать такси... Полез в админку оператора, чтобы посмотреть время отправки, как вдруг увидел, что ничего нет. Такое бывало. В последнее время его часто глючило и заказ срывался. Двумя неделями ранее у меня уже было такое. Пришлось опять покупать билеты. Правда, на "Интерсити" билетов уже не было. Но была прекрасная альтернатива от УЗ на поезд из Ивано-Франковска, который уезжал в 4.36, а приезжал в 15 с лишним. При этом был в 2,5 раза дороже, чем первый класс "Интерсити", - возмутился он.

"То есть ехать в два раза дольше, в 2,5 раза дороже, но в люксе", - пояснил Романенко.

Однако других вариантов у него не было, и он купил билет. По его словам, сайт продолжал работать неисправно.

"После десятой попытки я решил бросить это дело и попробовать купить билет через другого оператора. Выбрал tickets.ua. Там платеж прошел быстро. Убедившись, что на мыло пришли два подтверждения, что билет проплачен и пришел PDF-файл билета, я с чистой совестью позвонил в такси. Я проинструктировал девушку, что ехать нужно в Бучу, а не в Ирпень, как она могла подумать из-за неопытности. Повторив это три раза, я начал готовиться к экспедиции на Донбасс", - рассказал Романенко.

В 3:25 такси не приехало, не смотря на обещание девушки по телефону. Водитель опоздал на 15 минут. По словам таксиста, девушка все-таки отправила его по ошибке в Ирпень.

"Ну, ничего. Время еще было", - отметил Романенко.

В 4.10 он был на вокзале, а до отправления поезда оставалось еще 26 минут.

"Я не спеша пошел к МакДональдсу, но там дворник поливал водой у окошка с кассой. Высшие силы не хотят, чтобы я ел так рано и берегут мое здоровье, - подумал я, и в развалочку пошел в вокзал. Мой поезд две минуты как приехал. Я заметил, что эскалатор на главном вокзале страны по-прежнему не работает и пошел по ступенькам вверх. Купил две бутылки "Боржоми", которые стоили аж по 50 гривен и два бутерброда на "всякий случай". Не спеша пришел к своему вагону. Открыл телефон и показал билет:

- А вас нет в базе, - сказал проводник, - идите в кассу.

- Как это? – добродушно буркнул я, - вот билет, вот на мыле подтверждение проплаты и пдф-файл, а вот (открыл Приват24) проплата в Приват24 в такое-то время, а через 7 секунд мне приходит сообщение на мыло. Что мы читаем? "Проплата совершена".

- Нет, это не тот билет, код не берет, - был неумолим проводник.

- Тю, а что это? Вот код снизу.

- Не, то не то.

- Ведите к начальнику поезда", - передал Романенко беседу с проводником.

Романенко объяснил ситуацию начальнику поезда, но тот принял сторону проводника.

"Их позиция, мол, это не билет, а протокол о намерениях взять билет, потому нужно бежать в кассу и распечатывать это все. Я им говорю, мол, если это не билет, то почему через Приват24 ушли деньги и какой смысл в электронном билете, который необходимо распечатывать. В общем, я смотрю на часы и вижу, что явно не успею за 10 минут, что остались после препинаний, сбегать в кассу. Нажимаю на отмену билета, пока поезд не уехал", - сообщил он.

"Дальше пошел по утреннему Киеву. Колеса чемодана непривычно громко тарахтели по тротуару Жилянской. От злости я достал два бутерброда и тут же их сожрал. Дальше шел пешком к проспекту Победы с мыслью поймать такси. Утренний Киев на удивление был полон людей. На остановке возле цирка сидел какой-то парень в наушниках и что-то слушал. Чуть дальше зажималась парочка. Я шел и думал, что раз уж меня второй раз не пускает судьба на Донбасс, значит, сейчас не нужно", - отметил Романенко.

Он отменил бронь гостиницы и поймал такси.

"Мужик согласился везти меня на Бучу, а потом вдруг говорит: Только надо заправиться. И начал кружиться зигзагами в направлении, которое противоположно нужному. Меня начало пробивать на смех", - поделился Романенко.

В итоге водитель такси нашел свою заправку и довез пассажира авто домой.

Он написал в админку tickets.ua, что ожидает возврата денег. Средства ему вернули спустя день.

"Аж 150 гривен из 1415. Почему так мало? Ну, это прихоти УЗ, - ответили в Tickets.ua", - рассказал Романенко.

"Оказывается, что Укрзалізниця, чьи работники назвали этот электронный билет протоколом о намерениях, посчитала его вполне как нормальный билет, получив мои деньги через Приват, но за сорванную поездку мне деньги вернуть отказались.

Мой косяк был в том, что я рассматривал билеты tickets.ua в таком же формате, как у мобильного агента УЗ "Украинские железные дороги", которым всегда пользовался до того. В этом случае купив билет, вы просто показываете присланный на почту скан с кодом и далее спокойно едете. В общем-то, потому присланный билет я посчитал билетом.

Зачем tickets.ua продают билеты, которые потом нужно авторизовать в кассе, для меня остается открытым вопросом. Зачем УЗ снимает деньги за билеты, которые она не признает как билеты - тоже остается вопросом. Это Украина и здесь возможно все. За ваши деньги вас всегда и с удовольствием поимеют. Просто не пользуйтесь услугами Tickets.ua, чтобы не попадать в ситуацию, вроде моей", - написал Романенко.

Он добавил, что по словам проводника поезда, во Львове недавно было такое же.

Ранее сообщалось, что сеть разозлила покупка "Укрзализныци" российских значков.

Напомним, УЗ закупила у "Российских железных дорог" наградные значки стоимостью более 77 тысяч гривен.

Кстати, в сети рассказали об ужасных условиях в поезде "Укрзализныци". Поезд из Киева в Бердянск простоял несколько часов на солнце из-за ДТП. Туалеты на время длительной задержки были закрыты.

История подорожания проезда в общественном транспорте (видео: STYLER.rbc.ua)