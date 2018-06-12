У Миколаєві рецидивіст в СІЗО зашив собі рот (відео)

Інцидент стався перед судовим засіданням

У Миколаєві ув'язнений в СІЗО Юрій Богомятков, який звинувачується в нападі на майстра спорту з пауерліфтингу Владислава Гуртовенко, зашив собі рот. Про це повідомляє видання "Новости N".

Інцидент стався перед судовим заїданням, яке відбулося у вівторок, 12 червня, в Центральному районному суді Миколаєві. Про те, що Богомятков зашив собі рот, стало відомо, коли його під конвоєм доставили в суд.

Відео: Перед судовим засіданням укладений зашив собі рот (youtube.com/Новости-N)

За словами адвоката, через стан здоров'я її підзахисного засідання проводити не можна. Крім зашитого рота, на здоров'я Богомяткова впливає те, що він вже тиждень як оголосив голодування. Коли суддя уточнив, чи зможе ув'язнений брати участь в процесі, той лише негативно помахав головою.

Прокурор зазначив, що засідання має відбутися, оскільки Богомятков навмисне зашив собі рот, щоб затягнути справу. Думка прокурора підтримав також і потерпілий Владислав Гуртовенко.

Відео: Перед судовим засіданням укладений зашив собі рот (youtube.com/Новости-N)

В результаті судове засідання перенесли.

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