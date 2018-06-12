В Николаеве рецидивист в СИЗО зашил себе рот (видео)

Инцидент произошел перед судебным заседанием
В Николаеве заключенный в СИЗО Юрий Богомятков, который обвиняется в нападении на мастера спорта по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко, зашил себе рот. Об этом сообщает издание "Новости N".
Инцидент произошел перед судебным заеданием, которое состоялось во вторник, 12 июня, в Центральном районном суде Николаеве. О том, что Богомятков зашил себе рот, стало известно, когда его под конвоем доставили в суд.
Видео: Перед судебным заседанием заключенный зашил себе рот (youtube.com/Новости-N)
По словам адвоката, из-за состояния здоровья ее подзащитного заседание проводить нельзя. Кроме зашитого рта, на здоровье Богомяткова влияет то, что он уже неделю как объявил голодовку. Когда судья уточнил, сможет ли заключенный участвовать в процессе, тот лишь отрицательно помахал головой.
Прокурор отметил, что заседание должно состоятся, поскольку Богомятков умышленно зашил себе рот, чтобы затянуть дело. Мнение прокурора поддержал также и потерпевший Владислав Гуртовенко.
Видео: Перед судебным заседанием заключенный зашил себе рот (youtube.com/Новости-N)
В результате судебное заседание перенесли.
Ранее журналисты показали, в каких условиях сидит главный "титушковод" Крысин.
Напомним, 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к четырем годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.
Коротко о главном за 12 июня