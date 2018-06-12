Під Миколаєвом мотоцикліст потрапив у страшну аварію: знайшли його тільки вранці (фото)

Молодий хлопець пролежав 12 годин, перш ніж його знайшли

У понеділок, 11 червня, в селі Лупареве Вітовського району Миколаївської області розбився мотоцикліст. Як повідомляє місцеве видання "Новости-N", трагедія сталася близько 21:00.

Наголошується, що мотоцикл "Ява" під керуванням 27-річного жителя села їхав по вулиці Маячній. На перехресті водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і впав на території сільського стадіону.

Під Миколаєвом мотоцикліст потрапив у страшну аварію (фото: novosti-n.org)

Під час аварії хлопець отримав серйозні травми, а також пошкодив хребет, внаслідок чого не міг самостійно пересуватися. Відомо, що мотоцикліст пролежав на стадіоні всю ніч, а знайшли його тільки під ранок.

Під Миколаєвом мотоцикліст потрапив у страшну аварію (фото: novosti-n.org)

Постраждалий госпіталізований в Жовтневу Центральну районну лікарню. Зараз він перебуває в стані коми.

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