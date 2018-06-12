Под Николаевом мотоциклист попал в жуткую аварию: нашли его только утром (фото)

Молодой парень пролежал 12 часов, прежде чем его нашли

В понедельник, 11 июня, в селе Лупарево Витовского района Николаевской области разбился мотоциклист. Как сообщает местное издание "Новости-N", трагедия произошла около 21:00.

Отмечается, что мотоцикл "Ява" под управлением 27-летнего жителя села ехал по улице Маячной. На перекрестке водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и упал на территории сельского стадиона.

Под Николаевом мотоциклист попал в жуткую аварию (фото: novosti-n.org)

Во время аварии парень получил серьезные травмы, а также повредил позвоночник, вследствие чего не мог самостоятельно передвигаться. Известно, что мотоциклист пролежал на стадионе всю ночь, а нашли его только под утро.

Под Николаевом мотоциклист попал в жуткую аварию (фото: novosti-n.org)

Пострадавший госпитализирован в Жовтневую Центральную районную больницу. Сейчас он находится в состоянии комы.

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