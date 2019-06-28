У Києві скандал через смерть чоловіка в басейні: тренер і медик розгубилися

У Києві чоловік потонув у Sport Life (ілюстративне фото: facebook.com)

У столиці чоловік потонув у басейні і його ніхто не спас

У Києві в басейні спорткомплексу Sport Life потонув чоловік. Інцидент стався на вулиці Драгоманова на Позняках. Очевидці в соцмережах повідомили, що черговий тренер і лікар вели себе вкрай непрофесійно і не змогли надати першу допомогу. По приїзду лікарів, чоловік помер. Про це повідомляють Факти.

За словами очевидця події, черговий тренер і лікар не змогли нічого зробити. Більш того, в спорткомплексі не було навіть кисневих масок.

Очевидець розповів, що коли чоловік почав тонути, то поруч знаходився тільки один тренер і то, він зреагував пізно і підійшов через кілька хвилин. Чоловіка дістали люди, які плавали поруч. Йому почали робити непрямий масаж серця, а тренер просто стояв поруч і спостерігав.

У тренера був розгублений вигляд, потім він все ж спробував сам зробити непрямий масаж серця. Медик спорткомплексу з'явилася на місці інциденту тільки через сім хвилин. При цьому жінка не поспішала і несла з собою медичну сумку.

У Києві чоловік потонув у Sport Life (ілюстративне фото: pixabay.com)

Замість того, щоб рятувати швидко людину, вона першою справою почала сперечатися з тренером, потім відкрила сумочку і витягла бинти. При цьому в сумці тільки бинти і були. У них не було елементарних речей для реанімаційних заходів - ні кисневих масок, ні адреналіну, ні дефібрилятора. Медик теж спробувала зробити масаж серця, але безрезультатно.

Бригада швидкої допомоги приїхала через 15 хвилин. Лікарі також робили масаж серця, зробили кардіограму, але врятувати його так і не вдалося. На вигляд чоловікові було більше 40 років. За словами очевидців, у нього зупинилося серце.

Інцидент в спорткомплексі викликав скандал в соцмережах. Користувачі мережі розповіли, що це не перший такий випадок. У листопаді 2018 року у Sport Life на Подолі потонув чоловік-інвалід, якому було близько 30 років. У березні цього року помер відвідувач Sport Life на Троєщині. Цього року в спорткомплексі в Кременчуці втопився 44-річний чоловік.

За словами голови Всеукраїнського союзу парамедиків Ярослава Вуса, він багато разів говорив керівництву клубу про те, що дефібрилятор коштує дешевше одного абонемента.

Нагадаємо, що в Ужгороді у популярному авквапарке маленький хлопчик потонув прямо на очах у дорослих.

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